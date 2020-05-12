Google Haritalar uygulamasının konum paylaşımı arayüzü yeni bir tasarımla güncellendi. Gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğinin kullanıldığı ekran, küçük dokunuşlarla daha modern bir tasarım çizgisine taşındı.

Google Haritalar, Live View AR (artırılmış gerçeklik) navigasyonu, trafik tahminleri, toplu taşıma rotaları ve daha birçok özelliğiyle en önemli Google'ın en önemli hizmetlerinden biri. Google, kısa süre önce Haritalar uygulamasına yayınladığı güncelleme ile Konum Paylaşımı özelliğini iyileştirdi.

Gerçek zamanlı konum paylaşımı ilk olarak Mart 2017'de tanıtıldı ve kullanıcıların konumlarını Google Haritalar'da yalnızca birkaç dokunuşla istedikleri kişilerle paylaşmalarını sağladı. Bu kullanışlı özelliğin arkasındaki temel fikir aynı kaldı, ancak kullanıcı arayüzü yenilendi.

Google Haritalar'ın konum paylaşımı daha modern bir görünüme kavuştu

Yeni arayüz, Google Haritalar'ın genelinde kullanılmaya başlanan yeni "Materyal Tasarımı 2" görünümüyle daha uyumlu hale getirildi. Üstteki "Konum Paylaşımı" yazısının yer aldığı mavi çubuk gitti ve yerine beyaz bir çubuk geldi. Ayrıca konum paylaşımı özelliğinin etkin olduğu kişiler ve bağlantılar alt kısımda dikey olarak genişleyen bir listede ayrıntılarıyla gösteriliyor.

Konum paylaşma göstergesi de değiştirildi ve artık daha yuvarlak kenarlar ve açılır menü ile birlikte geliyor. Geçerli konumunuz, geçerli adresiniz ve telefonunuzun şarj düzeyi, kayan bir kartta gösteriliyor. Daha önce üst çubuğun sağ tarafında yer alan "Yeni paylaşım" düğmesi de haritanın sağ alt köşesinde daha belirgin bir şekilde yerini aldı.

Yeni değişiklikler, Google Haritalar 10.40.2 güncellemesiyle kullanıcılara sunuldu. Yeni kullanıcı arayüzüne göz atmak isterseniz, en son güncellemeyi buradan yüklemeyi deneyebilirsiniz.