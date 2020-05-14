Play Store'daki Nedeni Bilinmeyen Hayalet Güncelleme Hatası

Çoğu zaman kötü amaçlı uygulamalar nedeniyle konuşulan Google Play Store, bu kez de nedeni bile bilinmeyen hayalet güncellemelerle gündeme geldi. Google tarafından geliştirilen sistemsel uygulamalarda görülen hata, Play Store'da boyutu bile olmayan güncellemelerin görülmesine neden oluyor.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde, Google Play Store'daki güncelleme listesinde bir karmaşıklık olduğundan ve bu karmaşıklık nedeniyle uygulamaların tekrar tekrar güncellendiğinden bahsetmiştik. Şimdiyse sizlere, yine Play Store'daki daha da ilginç bir hatadan bahsedeceğiz. İşin daha da anlamsız olan tarafı, bu hatanın nedeninin bile bilinmiyor oluşu.

Play Store'un güncelleme sayfasına girdiğinizde, Google tarafından geliştirilen bazı uygulamalara güncelleme geldiğini görebilirsiniz. Tuhaf olan nokta şu ki bu güncellemelerin bir boyutu dahi bulunmuyor ve güncellemeyi gerçekleştirdiğinizde uygulamanın sürüm kodu bile değişmiyor. Yani aslında ortada bir güncelleme bulunmuyor!

Hayalet güncellemelerin bir sürüm kodu ya da dosya boyutu bulunmuyor

Bazı dikkatli kullanıcılar tarafından gözlemlenen bu hatanın kişiye özel olmadığı ve Google Play Store kullanan tüm cihazlarda meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca söz konusu güncellemelerde herhangi bir dosya boyutu olmaması da dikkat çekici. Zaten bu hataya hayalet güncellemeler denmesinin sebebi de bu.

Google Play Store'da yer alan bu hayalet güncellemelerin nedeni bilinmiyor. Google, bugüne kadar bu konuyla hiçbir açıklama yapmadı ve konuyla ilgili yöneltilen sorular da ne yazık ki yanıtsız kaldı. Görünüşe göre Google'ın hayalet güncellemeleri, düzeltilene kadar bir gizem olarak bulunmaya devam edecek.