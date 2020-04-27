Play Store'daki Uygulamaları Tekrar Tekrar Güncelleyen Hata

Google Play Store'da ortaya çıkan bir hata, kullanıcıları sinir bozucu bir döngünün içine sokuyor. Öyle ki bu hata kapsamında bazı uygulamalar saniyeler içerisinde güncellenmiş gibi görünüyor ancak güncellenmiyor. Söz konusu uygulamalar daha sonra yeniden güncellenmeye çalışılıyor.

Google Play Store'da meydana gelen tuhaf bir hata, güncellenmiş gibi görünen uygulamaların yeniden güncellenmeye çalışılması olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni anlaşılamayan bu hata, sayısız kullanıcı tarafından rapor edildi ve tüketicilerin büyük bir bölümünü etkiliyor gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, bu Google Play Store hatasının detaylarına daha da yakından bakalım.

Bugün sabah saatlerinde Google Play Store'un "Uygulamalarım ve oyunlarım" bölümüne giren tüketiciler, bir dizi uygulama güncellemesi ile karşılaştılar. Bu güncellemelerin büyük bir bölümü, YouTube, Wear OS, Files, Fit, ve Google Docs gibi Google tarafından geliştirilmiş olan uygulamalardı. Bunlara ek olarak güncelleme listesi arasında bazı üçüncü taraf uygulamalar da bulunuyordu.

Kullanıcılar, Google Play Store'da yer alan güncellemeleri yapmak için "Güncelle" butonuna tıkladıklarında ise en üstteki uygulamanın normal bir şekilde güncellendiğini ancak diğer listedeki diğer uygulamaların hızlıca "kurulum" etabına geçtiğini ortaya koyuyor. Üstelik uygulamalar, bu ilginç soruna rağmen güncellenmiş gibi görünüp, güncellenen uygulamalar bölümüne aktarılıyordu. İşin daha da ilginç yanı, uygulamalar daha sonra yeniden güncelleme listesine ekleniyordu.

Google, Play Store'da karşılaşılan bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca pek çok tüketici tarafından karşılaşılan bu sorunun neden kaynaklandığı da şu an için bilinmiyor. Ancak bu kadar fazla kullanıcı tarafından raporlanan bir sorunun Google tarafından da farkedilmiş olduğu ve konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğü düşünülüyor.