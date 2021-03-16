Google, Android geliştiricilerinin elde ettiği gelire uyguladığı %30'luk komisyon oranını %50 oranında düşürerek %15 seviyesine indirdi. Geliştiriciler, yılda 1 milyon dolar ve üzeri gelir elde ederlerse 1 milyon dolardan sonra kazandıkları her kuruştan %30'luk komisyon alınacak.

Son zamanlarda Google ve Apple'ın uygulama mağazalarını sık sık gündemde gördük. Bu ikili, özellikle Epic Games'in Fortnite krizi zamanında birçok kullanıcıdan, geliştiriciden ve şirketten tepki toplamıştı. Bu tepkinin nedeniyse her iki şirketin de elinde bulundurduğu avantajı kötüye kullanmasıydı.

Apple ve Google, ücretli uygulamalarda ve uygulama içi satın alımlarda kullanıcı tarafından ödenen miktarın %30'unu komisyon olarak kendi cebine koyuyordu. Bu duruma gelen şikayetlerin ardından Apple, kasım ayında ilk adımı atmış olsa da Google tarafından bugüne kadar ses gelmemişti. Bugünse Google'dan beklenen hamle geldi.

Google, en sonunda istenilen hareketi yaptı:

Teknoloji devi Google, 1 Temmuz tarihinden itibaren bir yılda elde edilen gelir 1 milyon doları aşmadığı sürece uygulama satışlarından ve uygulama içi her türlü alışverişten elde edilen gelirden %15 komisyon alacağını açıkladı. Yani şirket, normalde uyguladığı komisyon oranını özellikle küçük geliştiriciler için yarı yarıya düşürmüş durumda.

Google'ın yaptığı bu hareket, şirketin açıklamaları tamamen doğruysa fazlasıyla sevindirici diyebiliriz. Google, daha önce yaptığı bir açıklamada Android geliştiricilerinin %99'unun yılda 1 milyon doların üstünde gelir kazanmadığını açıklamıştı. Dolayısıyla yapılan bu indirimin birçok geliştiriciyi sevindireceğini söyleyebiliriz.

Google'ın bu indirimi Apple'ın indirimiyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Apple, kasım ayında yaptığı açıklamada tüm uygulamalarıyla yılda 1 milyon doların altında kazanan geliştiricilerden %30 yerine %15 komisyon alınacağını açıklamıştı. Aralarındaysa çok ince bir fark bulunuyor. Play Store geliştiricilerinin avantajlı olduğu bu farkı iki maddede şu şekilde açıklayabiliriz: