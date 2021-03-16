Son zamanlarda Google ve Apple'ın uygulama mağazalarını sık sık gündemde gördük. Bu ikili, özellikle Epic Games'in Fortnite krizi zamanında birçok kullanıcıdan, geliştiriciden ve şirketten tepki toplamıştı. Bu tepkinin nedeniyse her iki şirketin de elinde bulundurduğu avantajı kötüye kullanmasıydı.
Apple ve Google, ücretli uygulamalarda ve uygulama içi satın alımlarda kullanıcı tarafından ödenen miktarın %30'unu komisyon olarak kendi cebine koyuyordu. Bu duruma gelen şikayetlerin ardından Apple, kasım ayında ilk adımı atmış olsa da Google tarafından bugüne kadar ses gelmemişti. Bugünse Google'dan beklenen hamle geldi.
Google, en sonunda istenilen hareketi yaptı:
Teknoloji devi Google, 1 Temmuz tarihinden itibaren bir yılda elde edilen gelir 1 milyon doları aşmadığı sürece uygulama satışlarından ve uygulama içi her türlü alışverişten elde edilen gelirden %15 komisyon alacağını açıkladı. Yani şirket, normalde uyguladığı komisyon oranını özellikle küçük geliştiriciler için yarı yarıya düşürmüş durumda.
Google'ın yaptığı bu hareket, şirketin açıklamaları tamamen doğruysa fazlasıyla sevindirici diyebiliriz. Google, daha önce yaptığı bir açıklamada Android geliştiricilerinin %99'unun yılda 1 milyon doların üstünde gelir kazanmadığını açıklamıştı. Dolayısıyla yapılan bu indirimin birçok geliştiriciyi sevindireceğini söyleyebiliriz.
Google'ın bu indirimi Apple'ın indirimiyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Apple, kasım ayında yaptığı açıklamada tüm uygulamalarıyla yılda 1 milyon doların altında kazanan geliştiricilerden %30 yerine %15 komisyon alınacağını açıklamıştı. Aralarındaysa çok ince bir fark bulunuyor. Play Store geliştiricilerinin avantajlı olduğu bu farkı iki maddede şu şekilde açıklayabiliriz:
- Play Store geliştiricisisiniz. Bir yıl içinde 1.100.000 dolar gelir elde ettiniz. Gelirinizin yalnızca 100.000 dolarlık kısmından %30'luk komisyon alınacak. 1 milyon dolarlık gelirinizden %15'lik komisyon alınacak.
- App Store geliştiricisisiniz. Bir yıl içinde aynı geliri elde ettiniz. Ancak 100.000 dolar yerine 1 milyon doları aştığınız için tüm gelirinizden %30'luk komisyon alınacak.