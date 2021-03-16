Son dönemde Alibaba’nın sahibi Jack Ma ile Çin hükümeti arasında ipler hepten gerilmeye başladı. China Morning Post, Weibo ve Bilibili konusunda Çin hükümetinin Jack Ma’ya yaptığı baskılar güne damgasını vurdu.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Alibaba’nın kurucusu ve CEO’su Jack Ma’nın üzerine son günlerde yapılan baskı, şiddetini arttırmaya başladı. 2020’de 2 ay boyunca ortadan kaybolan Jack Ma, koronavirüs salgını bittikten sonra tekrar görüşeceklerini belirten bir video açıklamada bulunmuştu.

Özellikle Çin’deki piyasa düzenleyici kurumlar ve kamu bankalarını “zamanın gerisinde kalmakla” sık sık eleştiren Jack Ma’nın bu söylemleri nedeniyle hükümetle gerildiği belirtiliyor. Çin için ciddi bir iş istihdamı ve gelir kapısı oluşturan Jack Ma dünyanın en zengin adamları içinde gösteriliyor.

"Alibaba’yı medyadan çek ya da hisselerinin bir kısmını elinden çıkar"

Artan baskının temel nedenlerinden en önemlisi China Morning Post ve Weibo. Weibo, Çin’in en büyük sosyal medya platformu. Bununla beraber Bilibili ve China Morning Post’la beraber oldukça büyük bir medya dominasyonu Alibaba’nın elinde. 24 Ekim 2020’de Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı Çin hükümeti tarafından durdurulmuştu. Hemen ardından Alibaba konusunda Çin’de geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Alibaba’nın bu denli Çin baskında olma nedeni, Jack Ma’nın hükümete aykırı söylemleri olarak gösteriliyor. Kendisi bir girişimci olması dışında Çin hükümetinden bağımsız hareket eden nadir iş adamlarından biri olarak gösteriliyor. Diğer teknoloji firmalarının hükümetle beraber ciddi bilgi paylaşımı yaptığı biliniyor. Jack Ma elindeki firmaları satar mı yahut hisseleri paylaşır mı bilinmez ancak, kendisinin sonunda şirketlerini taşıma ihtimalleri göz önünde bulunduruluyor.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.