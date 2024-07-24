Google, insanların Play Store'da daha çok zaman geçirmesi için yeni yapay zekâ özellikleri sunuyor.

Google, Play Store için yaptığı bazı güncellemeleri duyurdu ve kullanıcıların mağazada geçirdiği zamanı arttırmak amacıyla çevrimiçi pazarını kendi tabirleriyle “bir mağazadan daha fazlası olan uçtan uca bir deneyim” hâline getirmek için çalışma yapıyor.

Bunun için de Google yapay zekâ özelliklerine odaklanıyor. Bu özelliklerden ilki, uygulamalar ve oyunlar için yapılmış olan yorumları derleyip özetlemeyi sağlıyor. Benzer bir özellik Facebook'ta ve Google aramalarda da karşımıza çıkabiliyor. Özellik ilk olarak bu yılın Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu.

Yapay zekâ destekli güncellemeler

Yapay zekâ özetlerine ek olarak Gemini modeli ile otomatik SSS'ler de oluşturulabilecek. Uygulamalar hakkında hızlı ve kapsamlı bilgiler bu şekilde kullanıcılara sunulacak. Ayrıca yapay zekâ tarafından oluşturulan kataloglar, benzer kategorideki uygulamaları kolayca karşılaştırmayı sağlayacak.

Play Store'da paylaşılan alanlar sunan Google, kullanıcıların belirli ilgi alanlarına yönelik içerikleri tek bir noktada keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Daha önce Hindistan'da kriket için bir pilot proje geliştiren teknoloji devi şimdi de Japonya'da mangalar üzerine yeni bir alan oluşturacak.

Google ayrıca oyun keşfetme deneyimini de YouTube videoları ve promosyonlarla zenginleştirecek. Kullanıcıların bilgisayarda aynı anda birden fazla oyun oynaması da mümkün olacak. Koleksiyonlar özelliği de oyuncuların daha önce satın aldıkları uygulamalara göre özel kategoriler sunacak ve Google Play ana ekranının özelleştirilmesini sağlayacak. Güncellemelerin çoğu bugünden itibaren kullanılabilecek.