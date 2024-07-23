Google, yıllardır üzerinde çalıştığı üçüncü taraf çerezleri kaldırma planlarını tamamen iptal ettiğini açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Google'ın konuyla ilgili açıklaması...

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome ile ilgili aldığı yeni bir kararı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yıllardır üzerinde çalışılan ve bir türlü uygulamaya konulamayan üçüncü taraf çerezlerin engellenmesi özelliği, an itibarıyla tamamen iptal edildi.

Üçüncü taraf çerezler, kişiselleştirilmiş reklamcılık için kritik önem arz ediyor. Reklam verenler, bu çerezler sayesinde doğru hedef kitlesine ulaşabiliyorlar. İşte Google, ilk kez 2020 yılında yaptığı bir açıklama ile üçüncü taraf çerezleri engelleme planlarından bahsetti. Yıllar boyunca doğru düzgün ilerleme kat edemeyen şirket, şimdi tüm bu planı iptal ettiğini açıklamış oldu.

Peki şimdi ne olacak?

Konuyla ilgili açıklama yapan isim, Google üst yöneticilerinden Anthony Chavez oldu. Chavez, üçüncü taraf çerezleri kullanımdan kaldırmak yerine daha modern bir yaklaşım sergileyeceklerini, kullanıcıların kendi seçimlerini yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. Ancak Anthony Chavez, yeni planlarıyla ilgili daha detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Google'ın yılan hikâyesine dönen çerez meselesini nasıl çözeceği belli değil. Ancak bu noktada düzenleyicilerle kol kola olunduğu bir gerçek. Özellikle de İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), üçüncü taraf çerezlerin engellenmesini çok da istemiyordu. Bugün geldiğimiz son nokta, CMA'nın isteğinin yerine geldiğini gözler önüne seriyor.