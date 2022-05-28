Google Play’de bazen aradığınız uygulamaları bulamadığınız, ancak sonra başka bir cihazdan aradığınızda bulabildiğiniz oluyor mu? Bunun sebebi uygulamanın cihazınızla uyumlu olmamasından kaynaklanıyor. Google’ın yeni getireceği güncellemeyle bu durum değişiyor.

Android telefonlar, kolay kolay uyumsuzluk veya desteklenmeme sorunlarıyla karşılaşmıyor. Ancak yine de bazen aradığımız bir uygulmayı bulamadığımız veya yükleyemediğimiz oluyor. Bu durumun Android sürümünün çok eski olması olabilir ancak bu her zaman geçerli olmayabiliyor.

Tabii bunun tek sebebi Android yazılımının yüksek olması gerekliliği değil, uygulamanın tablet gibi başka platformlar için tasarlanmış olması da olabiliyor. Bu sebeple o uygulamaların isimlerini arattığınızda Google Play’de hiç göremiyordunuz bile. Bu durum değişiyor.

Artık her uygulamayı aratıp görebilecek, cihazınıza uyumlu olup olmadığını öğrenebileceksiniz

Google, Google Play Store için getireceği yeni bir güncelleme ile uygulamaları ne olursa olsun mağazada görebilmenizi ve cihazınızla uyumlu olup olmadığını öğrenebilmenizi sağlayacak bir güncelleme getiriyor. Tek yapmanız gereken uygulamaya girdikten sonra ‘Bu uygulama hakkında’ veya ‘Yenilikler’ kısmına dokunup en aşağı inmeniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz özellik, aslında hali hazırda Google Play Store versiyonu 30.6.16-21 ve sonrasına sahip cihazlarda zaten kullanılabilir durumda. Ancak önümüzdeki bugünden itibaren tüm cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor.

Bu sebeple ‘Bende zaten vardı’ diyorsanız veya ‘Bende niye yok?’ diyorsanız içeriği okuduğunuzda cevabınızı alabilirsiniz. Bu yeni özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.