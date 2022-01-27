Google Play Store'a yeni bir özellik ekliyor. Yeni eklediği özellikle Play Store'a gelecek 'Teklifler' simgesiyle kullanıcılar, oyunlar ve diğer uygulamalardaki birçok fırsata kolayca erişim sağlayabilecek.

2.2 milyondan fazla uygulamanın olduğu Play Store her geçen gün bu havuzu daha da büyütüyor. Bununla birlikte uygulamaların toplam indirmesi de 50 milyonu aşmış durumda. Google, Play Store için yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Google, Play Store’a ‘Teklifler’ sekmesini getireceğini açıkladı. Bu özellik ile birlikte seyahat, alışveriş, medya, eğlence, fitness ve daha pek çok alanda oyun ve uygulamardaki fırsatları keşfedebileceğiz.

'Teklifler' sekmesi oyunlarda ve oyun içi öğelerde indirim içerecek

Google Play’deki en iyi uygulama ve oyunlardan bazılarının geliştiricileriyle iş ortaklığı yapan Google, her gün yeni fırsatlar ekleyeceklerini açıkladı. Uygulamaların özel tekliflerini içerecek sekme, ayrıca oyunlarda, oyun içi öğelerde indirimler ve sınırlı süreli fırsatları içerecek.

Yeni sekmeyle birlikte kullanıcılar, filmlerde ve kitaplarda da indirimlerden de yararlanabilecek. Ayrıca bazı uygulamar için 30 gün ücretsiz deneme süresi ve uzatılmış deneme sürelerinden de faydalanılabilecek.

Teklifler sekmesi, ana sayfadaki “Oyunlar” ve “Uygulamalar” sekmelerinden hemen sonra yerini alacak. Google, önümüzdeki haftalarda sekmenin ABD, Hindistan ve Endonezya’da kullanabileceğini, 2022 içerisinde de diğer ülkelere geleceğini duyurdu.