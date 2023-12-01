Google, iMessage benzeri mesajlaşma standardı RCS'in aktif 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Google bu duyuruyu, Mesajlar uygulaması için hazırladığı yeni özelliklerle birlikte gerçekleştirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bugün kendi mesajlaşma standardı RCS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Google'ın açıklamalarına göre RCS kullananların sayısı, aylık 1 milyar kullanıcı barajını aştı. Google, bu önemli açıklamayı bir dizi yeni özellikle duyurdu.

Google RCS, bir gün mutlaka SMS ve MMS standardının yerini alacak olan bir teknoloji. Ancak hizmetin yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri, yıllar boyunca Apple'dı. Apple, iMessage hizmeti varken RCS desteğine ihtiyaç duymadı. Ancak artık bu da geride kaldı. Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Apple, iOS ekosistemi için RCS desteği vermeye başlayacağını resmen açıkladı. Hâl böyle olunca RCS'in daha da büyümesi için hiçbir engel kalmamış oldu.

Peki RCS destekli Google Mesajlar uygulamasına hangi yeni özellikler geldi?

Google'ın kullanıcılara sunmaya başladığı ilk yeni özellik, tüm fotoğrafların mesaj tepkilerine dönüştürülebilmesi oldu. Kullanıcılar artık, kendilerine gelen herhangi bir mesajı, herhangi bir fotoğrafı tepki hâline dönüştürüp, karşı tarafa gönderebilecekler.

Google Mesajlar'ın mesaj tepkileri ile ilgili tek yeniliği tüm fotoğrafların dönüştürülebilir hâle getirilmesi değil. Google, en popüler 10 emoji üzerinde bir çalışma yaptı. Bu çalışma ile söz konusu tepki emojileri, ekranda yepyeni animasyonlarla gösterilecek.

Google'ın bir diğer yeniliği ile kullanıcıların, sesli mesajlarla ilgili. Kullanıcılar, gönderecekleri bir sesli mesaja hareketli emojiler ekleyebilecekler. Böylelikle mesajlaşma deneyimine yepyeni bir seçenek daha eklenmiş olacak.

Google Mesajlar uygulaması, artık bazı metinler için tam ekran efektler oluşturabilecek. Mesela "Seni seviyorum" yazdığınızda, tüm ekranı kaplayan bir efekt göreceksiniz. Bu özellik, bazılarımıza MSN'i hatırlatacak.

Google'ın RCS destekli mesajlaşma uygulaması, sohbet baloncuklarının ve arka plan renginin de değiştirilmesine izin verecek. Bu özellik, iMessage'a hiçbir zaman gelmeyecek bir özellik olarak düşünülebilir.

Google Mesajlar uygulamasına eklenen son yenilik, kullanıcıların hesapları için bir profil oluşturabilecek olmaları. Böylelikle kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı olmayan kullanıcılardan gelen mesajlar hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklar.

Google, Mesajlar uygulaması için hazırladığı yeni özelliklerin, kademeli bir biçimde kullanıcılara ulaşacağını söyledi. Ancak yeni özellikler için net bir takvim paylaşılmadı.