Büyük potansiyeli olan fırsatları kaçırmak oldukça tatsız bir durum değil mi? Peki sonrasında milyar dolarlık bir sektöre dönüşecek bir fırsatla dalga geçmek? Bu içerikte, Google’ın tam da bu şekilde kaçırdığı bir fırsattan bahsedeceğiz.

Sosyal medyanın henüz emekleme aşamasında olduğu 2006 yılında, Google ilerleyen yıllarda büyük bir etki yaracak bir fikri şaka niyetine duyurdu.

Tabii basit bir 1 Nisan şakası olan bu fikrin ilerleyen yıllarda milyar dolarlık bir sektöre dönüşeceğinden habersizdi.

Google Romance isimli bu platform aslında modern flört uygulamalarının ilkel bir versiyonuydu!

"Ruh eşinizi bulmak için arama yapın!" sloganıyla tanıtılan bu hayali platform, kendi bilgilerine uygun kişileri Soulmate Search teknolojisinin yardımıyla bulmalarını vadediyordu.

Ayrıca Google'ın ayarladığı Contextual Date programı ile de reklam destekli ücretsiz randevulara çıkabileceği söyleniyordu.

Tabii ki bu, Google’ın meşhur 1 Nisan şakalarından biriydi ve gerçekte faaliyete geçmemişti.

Tinder, Bumble vb. günümüzdeki uygulamaları düşününce, Google aslında bu fikri ciddiye almayarak büyük bir fırsatı kaçırmıştı.

Çünkü Google Romance şakasından yıllar sonra, Tinder, Bumble vb. uygulamalar milyarlarca dolar değerinde devasa bir sektör yaratmıştı.

Tabii o zamanlar Google Romance'ın şaka olduğunu öğrenenler gülerlerken Google belki de tarihinin en büyük fırsatlarından birini ıskaladığını fark etmemişti.

Platformun öne sürdüğü temel fikir, bugünkü uygulamaların ana iş modeliyle birebir örtüşüyordu.

Görünüşe göre Google, kullanıcılarının algoritmaların yardımıyla kişisel ilişkiler kurma potansiyelini küçümsedi ve milyar dolarlık bir sektörün öncüsü olma fırsatını kaçırdı…

Belki de Google Romance’ı bir şaka olarak değil de gerçek bir proje olarak başlatsaydı bugün flört uygulaması dünyasının en büyük oyuncularından biri olabilirdi.

Acaba bu şakanın arkasındaki isimler şimdi ne düşünüyordur?

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