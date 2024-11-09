Google’ın sanal dünyalara yeni bir soluk getirme umuduyla piyasaya sürdüğü Google Lively hiç beklenildiği gibi ilerlememiş ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Peki Lively neden başarısız oldu? Bu içerikte anlatıyoruz.

2008 yılının temmuz ayında Google, Google Lively adlı projeyi başlatmış ve sanal dünyalarda bir devrim yaratmayı amaçlamıştı.

Google’ın sunduğu bu yenilik, insanların 3D avatarlarıyla sanal odalarda sohbet edebileceği bir sanal dünya deneyimiydi.

Peki Lively neden faaliyete geçişinin beşinci ayında piyasadan çekilmek zorunda kaldı?

Google Lively’nin piyasaya girdiği dönemde Second Life gibi sanal dünyalar oldukça popülerdi ve kullanıcıların sanal ortamda avatarlar yaratarak sosyalleşmesi o dönem fazlasıyla dikkat çekiyordu.

Ancak Google Lively rakipleriyle kıyaslandığında yenilikçi özellikler açısından eksikti.

Kullanıcılar sanal odalarda sadece basit sohbetler yapabiliyor ve avatarlarını sınırlı seçeneklerle kişiselleştirebiliyordu.

Daha sofistike bir deneyim sunan rakiplerinin karşısında, Lively'nin sunduğu imkânlar oldukça sönük kaldı ve kullanıcılar bu platformda kalmak için güçlü bir neden bulamadı…

Teknik açıdan da bazı sorunlar kendini göstermişti.

Google Lively, yalnızca Windows üzerinde çalışıyordu ve düzgün kullanılabilmesi için bir tarayıcı eklentisi gerektiriyordu.

Ek olarak, platformun sıklıkla çökmesi ve yavaş çalışması da kullanıcılar için büyük bir problemdi.

Bu ve benzeri teknik sınırlamalar, kullanıcıların deneyimini olumsuz etkiledi ve kullanıcıların ilgisini daha baştan kaybetmesine yol açtı.

Üstelik Google’ın hedef kitlesi oldukça geniş olduğu için platformun konumlandırması konusunda da büyük sorunlar baş göstermişti.

Platformun kimler için ideal olduğu belirsizdi ve bu belirsizlik kullanıcıların platforma uyum sağlamasını zorlaştırdı.

Lively’nin uygunsuz içerikler barındırmaya başlaması da bir başka sorundu.

Google, Lively'yi sosyal bir platform olarak hayal etmiş olsa da kullanıcılar bu alanı şiddet ve benzeri uygunsuz içeriklerle doldurmaya başladılar.

Uygunsuz içerikler kullanıcıların büyük bir kısmının ilgisini çekerken, Google’ın planladığı “daha saygılı” sanal dünya konseptine ters düşüyordu.

Bu durum da Google’ın reklam ve içerik güvenliği kaygıları nedeniyle reklam platformunu Lively’ye entegre etmesini zorlaştırdı.

Bu sebeple Google, Lively’yi hızla sonlandırarak kaynaklarını arama, reklam ve uygulama gibi ana iş kollarına yönlendirmeye karar verdi ve Lively’nin başarısızlığı teknoloji devlerinin bile zaman zaman yanlış yatırımlar yapabileceğini hatırlatan bir başarısızlık olarak tarihe geçti.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: