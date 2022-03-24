ABD'li teknoloji devi Google, yaptığı bir açıklama ile Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden sömürü yapan ya da savaş hakkında yanıltıcı bilgi veren içeriklerde reklamları durdurma kararı aldığını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse bir ay önce başlayan savaş, bir yandan savaşın yaşandığı Ukrayna topraklarında üzücü manzaralara sebep olurken bir yandan da tüm dünyayı pek çok yönden etkisi altına almaya devam ediyor.

Bu noktada geçmişte benzerine bu ölçekte rastlamadığımız ve zaman zaman eleştirilere de maruz kalan en dikkat çekici durumlardan biri de global sektör devi şirketlerden ve hatta üniversitelerden ve spor dünyasından gelen Rusya'ya yönelik yaptırım kararları oldu. Bu şirketlerden biri de Google. Google, savaşın ilk günlerinden itibaren bu konuda kritik adımlar atmış; platformlarından Rus medyalarının engellenmesi gibi kararlar almıştı.

Google, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yanıltıcı içeriklerde reklamlarları durduruyor

Google, bugün yaptığı bir açıklama ile Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yanıltıcı bilgiler veren; Ukrayna'nın soykırım yaptığı ya da kendi topraklarına saldırdığı gibi ifadelerle 'kurbanı suçlayan' içeriklerde reklamlarını engelleyeceğini bildirdi. YouTube üzerinden yayınlanan videoların yanında aynı zamanda bu türden içeriklere yer veren web siteleri ve uygulamalarda da reklam yasağı uygulanacak. Böylece Rusya işgalini meşru kılan ya da Ukrayna'yı suçlayan kaynaklar, reklam üzerinden gelir elde edemeyecek.

Aynı zamanda Google, hassas konular üzerinden bir nevi 'sömürü' ile gelir elde etmeye çalışan içeriklerde de benzer bir reklam yasağı politikasına sahip ve bunu Rusya-Ukrayna savaşı için de uyguluyor. Yani bu türden içerikler üreten kullanıcılar, söz konusu içeriklerden reklam geliri elde edemiyor.

Rusya da karşı atakta: Google News, ülkede engellendi

Google cephesinde atılan bu adımların yanında Rusya da yaptırım uygulayan pek çok şirkete karşı olduğu gibi Google'a karşı da atağa geçti. Google News, devam eden savaş ile ilgili sahte haberlere izin verdiği gerekçesiyle engellendi. Konu hakkında yapılan açıklamada "Söz konusu Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, Ukrayna topraklarındaki özel askeri operasyonun seyri hakkında gerçek olmayan ve kamuya açık önemli bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı" ifadelerine yer verildi.