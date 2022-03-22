Rusya'nın AVM Saldırısına TikTok Videosu Neden Oldu!

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırı nedeniyle bir Ukraynalıyı tutukladı. Peki Rusya'nın saldırısı nasıl oldu da bir Ukraynalının başına bela oldu? İşte o ilginç olayın kulağa şaka gibi gelen detayları...

Yaklaşık 1 aydır devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir saldırı nedeniyle Ukrayna vatandaşı bir kişiyi tutukladıklarını açıkladılar. Peki neden? Gelin olağanüstü durumlarda sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda neden daha fazla hassas olmamız gerektiğini gösteren bu olayın detaylarına yakından bakalım.

Rus ordusu, geçtiğimiz günlerde Kiev yakınlarındaki bir alışveriş merkezine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Alışveriş merkezi ise kullanılamaz hale geldi. Ancak bunun öncesi vardı. Artemev Pavel Alexandrevich isimli bir Ukraynalı, saldırıdan bir süre önce bölgeye gitmiş ve bir video çekmişti. TikTok'ta paylaşılan bu videoda alışveriş merkezinin çevresindeki Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar gösteriliyordu. Yani Ukraynalı adam, farkında bile olmadan ülkesine saldırılar düzenleyen Rus ordusuna askerlerinin yerini ifşalamıştı...

"Tiktok'ta paylaşım yapmayın"

*Kiev'de saldırıya uğrayan alışveriş merkezinin son hali...

Ukrayna Güvenlik Servisi, alışveriş merkezinin yok edildiği, 8 kişinin hayatından olduğu saldırıdan bir gün sonra bir video paylaştı. Bu videoda Alexandrevich yer alıyordu ve ülkesinden özür dileyerek insanları TikTok gibi platformlarda paylaşım yapmamaya çağırıyordu. Ukrayna Güvenlik Servisi dahil pek çok yetkili kurum ve isim, gerçekleşen alışveriş merkezi saldırısına Artemev Pavel Alexandrevich'in TikTok'a yüklediği videonun Rusya tarafından fark edilmesini gerekçe gösteriyor.

Yalnızca Ukrayna Güvenlik Servisi değil, Ukraynalı diğer yetkililer de vatandaşlarının bu noktada hassas olmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Örneğin Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko; özellikle de askeri teçhizat, kontrol noktası ya da stratejik önem arz eden diğer teçhizatlarla ilgili hiçbir bilgi paylaşımının yapılmaması gerektiğini söyledi. Zira bu tür paylaşımlar devam ettikçe, Kiev'deki alışveriş merkezi saldırısının devamı gelecek...