Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Google, devletlerden gelen verilere erişim taleplerini açıkladığı şeffaflık raporunu yayınladı. Raporda dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

Günümüzde en çok konuşulan konular arasında mahremiyet ve bilgi güvenliği geliyor. Sosyal medya platformları, internetten hizmet sağlayan firmalar ve daha pek çok organizasyon kullanıcı verilerini biriktiriyor.

Google, yeni açıkladığı şeffaflık raporunda kullanıcı bilgileri taleplerinin ne sıklıkla gerçekleştiğini açıkladı. Üç bölüme ayrılan listede hükümetlerin ve devlet kurumlarının küresel bilgi talepleri, ikinci Enterprise kurumsal bilgi talepleri ve üçüncü kısımda ise ABD ulusal güvenliği için istenen bilgi talepleri yer aldı.

Hükümetler Google’dan bilgi istiyor

Dünyanın dört bir yanında devletlerin çeşitli kurumları Google’dan bilgi talebinde bulunabiliyor. Bu bilgi talebinin nedenleri ise sivil, idari, cezai ya da ulusal güvenliği ilgilendiren konular olabiliyor. Son dönemde Google bu taleplerin kabaca %70 kadarlık kısmında hükümetlere kısmen de olsa bilgi veriyor.

Türkiye açısından baktığımızda ise Google’ın pek de resmi kurumlarla bilgi paylaşmaya hevesli olmadığını görüyoruz. Temmuz 2019 - Aralık 2019 döneminde 611 hesapla ilgili bilgi istenirken Google bu taleplerin %1’lik kısmında bazı verileri sunmuş. Genel olarak da kısmen ya da tamamen veri üretilen başvuruların oranı hiçbir dönemde %1’in üzerine çıkmamış.

Ülkeler arasında protokollerle gerçekleştirilen diplomatik yasal talepler alanında da Türkiye’nin bugüne kadarki toplam talep sayısı yalnızca 2 oldu. Farklı prosedürleri olması ve durumun nadirliği nedeniyle bu rakam şaşırtıcı değil. Öte yandan Türkiye hiçbir Enterprise bilgi erişim talebinde bulunmadı.

Google rapor hakkında bilgi verdi

Her 6 ayda bir devlet kurumlarından gelen taleplerin şeffaflık raporuyla açıkladıklarını belirten Google, kaç hesaba yönelik bilgi erişim talebi geldiğini ve kaçına cevap verdiklerini rakamsal olarak belirtiyor. Verilen bilgilerin içeriği ise açıklanmıyor.

Google, taleplere nasıl cevap verildiği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Geçerli yasalara uygunluğundan emin olmak için her talebi dikkatle inceleriz. Bir talepte çok fazla bilgi isteniyorsa talebin kapsamını daraltmaya çalışırız. Bazı durumlarda herhangi bir bilgi vermeyi kabul etmeyiz.” ifadelerini kullandı.