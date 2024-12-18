Google, Chrome tarayıcısına eklediği yeni özellikle kopya sekmeleri arşivleyerek Android cihazlarda sekme karışıklığını çözmeyi hedefliyor.

Google, Android kullanıcıları için Chrome tarayıcısında sekme yönetimini daha pratik hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Google, kullanıcıların sıkça karşılaştığı kopya sekme sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Yeni özellikle birlikte Chrome, kopya sekmeleri otomatik olarak arşivleyerek kullanıcıların sekme karışıklığını önlemeyi amaçladığını belirtti.

Chrome, kopya sekme karışıklığını çözmek için yeni araç geliştiriyor

Android için Chrome, sekme sayısının hızla artmasıyla kullanıcıların zorlanmasına yol açabiliyor. Google, bu durumu çözmek amacıyla, kullanıcıların aynı sekmenin birden fazla kopyasını açmalarını engellemeyi amaçlayan yeni bir özellik geliştirmeye başladı. Yeni özellik en son açılan sekme dışında kalan tüm kopya sekmeleri otomatik olarak arşivleyecek.

Sızdırılan haberlerde paylaşılan ekran görüntüsüne göre, bu özellik Chrome'un ayarlar kısmında bir açma/kapama seçeneği olarak kullanılabilir olacak. Özellikle sık sık aynı web sayfalarını açarak kopya sekmeler oluşturan kullanıcılar için faydalı olabilir. Örneğin, kargo takip sayfaları ya da seyahat sırasında Wi-Fi giriş sayfaları gibi durumlarda aynı sekme birden fazla kez açılabiliyor. Google, bu yenilikle sekme sayısını yönetmenin ve Android cihazlarda sekme karışıklığını önlemenin daha kolay hale gelmesini hedefliyor.

Chrome'da sekme düzenini sağlamak için sunulan tek özellik değil. Google, ayrıca 60 gün boyunca işlem yapılmayan sekmeleri otomatik olarak kapatma seçeneği de sunuyor. Yeni özelliklerin yakın zamanda test aşamasından çıkıp kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.