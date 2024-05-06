Google, Şifre Yöneticisi hizmetinin tasarımında değişikliklere gitti. Artık çok daha kolay ve göze güzel gelen bir deneyim sunacak.

Google, “Şifre Yöneticisi” ismini verdiği bir özelliğe sahip. iPhone’lardaki Parolalar’ı andıran bu özellik, tüm şifrelerinizi Google hesabınıza veya cihazınıza kaydetmenizi sağlarken aynı zamanda güçlü ve benzersiz şifreler kullanmanızı da kolaylaştırıyor.

Bir süredir Google Şifre Yöneticisi’nin tasarımında değişiklik görmüyorduk. Bu durum şimdi değişti. Şirket, hizmete yepyeni bir Material You tasarımı kazandırdı.

Şifre Yöneticisi’ni kullanmak artık daha kolay olacak

*Eski (sol) ve yeni (sağ)

Şifre Yöneticisi, artık bir uygulama gibi tek akışa sahip bir hizmet olmayacak. Bunun yerine alt kısma şifreler, ayarlar gibi şeyleri içeren 3 adet sekme koyulduğunu göreceğiz. Böylece iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulacak. Hem eski hem de yeni hâlini 9to5Google tarafından alınan, yukarıya ekran görüntülerinden görebilirsiniz.

Şifreler sekmesi, normalde orta taraflarda yer alan arama çubuğunun da yerini değiştirmiş. Görüntülerden çubuğun en üst kısma eklendiğini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra hemen altında şifre ekleme kısmı dikkat çekiyor. Ayrıca şirket, uygulama logolarının boyutunu büyütmüş ve aralarına çizgi eklemeyi bırakmış. Yeni tasarımın çok daha iyi göründüğünü söylemek yanlış olmaz.

Google Şifre Yöneticisi’nin yenilenmiş tasarımı, yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başladı. Henüz herkese gelmemiş olabileceğini belirtelim. Yakında zamanlarda tüm kullanıcılarda görünmeye başlayacaktır.