Forza Horizon 6'nın Premium sürümünün sızdırıldığı ve daha çıkmasına 1 haftadan uzun süre varken korsan sitelere düştüğü söyleniyor.

Playground imzasu taşıyan Xbox oyunu Forza Horizon 6, oyun dünyasının bu yıl en çok beklediği yapımlardan biri konumundaydı. Bu sever oyuncuları Japonya’ya götürüp en iyi arabaa sürme deneyimini yaşatacak Oyun, 19 Mayıs 2026 tarihinde Xbox Series X/S ve PC için çıkacak, ilerleyen tarihlerde ise PS5’e de gelecek.

Ancak Forza Horizon 6’nın piyasaya sürülmesine çok kısa süre kalmışken beklenmedik gelişmeler yaşandı. Gelen bilgilere göre oyunun Steam sürümü sızdırıldı. Bu yüzden de şimdiden erişebilenlerin olduğu ifade ediliyor.

Oyunun korsan sitelerde dolaşmaya başladığı söyleniyor

Reddit gibi yerlerden gelen paylaşımlarda Forza Horizon 6’nın dosyalarının sızdırılması sonucunda oyunun tamamının şimdiden korsan sitelere ulaştığı ifade ediliyor. Sızıntının kaynağının ise direkt olarak Steam olduğu belirtilmiş. Oyunun şifrelenmemiş bir sürümünün sunucularına bir şekilde yüklendiği aktarılıyor.

Bildiğiniz üzere genellikle geliştiriciler, dosyaları hazırlamak için müşterilerin yaklaşan oyunlarını piyasaya sürülmeden birkaç gün önce indirmelerine izin verir. Ancak bu genellikle resmî yayın tarihi geldikten sonra kilidi açılan şifreli bir sürümdür.

Şu anda dolaşan teori doğruysa bir geliştirici Forza Horizon 6 Premium Edition'ın şifrelenmemiş sürümünü yanlışlıkla Steam sunucularına yüklemiş ve insanların dosyayı indirip çevrim içi olarak yaymasına olanak tanımış. Şimdilik konu hakkında bir açıklama gelmedi. Premium sürümü satın alanlar oyuna normalde çıkış tarihinden 4 gün önce, 15 Mayıs’ta erişebilecekti.