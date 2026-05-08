Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

CUPRA’nın Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Leon, Formentor ve Terramar modellerinin yer aldığı listede fiyatlar 2.650.000 TL seviyesinden başlıyor. Formentor tarafında ise Supreme donanıma özel, stoklarla sınırlı 2.760.000 TL’den başlayan özel fırsat bilgisi dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

CUPRA, Mayıs 2026 dönemi için Türkiye’de geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Listede Leon, Formentor ve Terramar modelleri yer alırken, fiyatlar 2.650.000 TL seviyesinden başlıyor. Paylaşılan tabloda önceki ay fiyatları bulunmadığı için içerikte doğrudan Mayıs 2026 anahtar teslim fiyatları esas alındı.

Bu içerikte CUPRA’nın güncel fiyatlarını model bazlı olarak inceliyoruz. Leon hatchback, Formentor ve Terramar SUV seçeneklerinin donanım, motor ve şanzıman bilgileriyle birlikte tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki tablolarda yer alıyor. Ayrıca her model için paylaşılan renk opsiyon fiyatlarını da ayrı başlıklar altında bulabilirsiniz.

CUPRA fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı
CUPRA Leon 2.650.000 TL -
CUPRA Formentor 2.651.150 TL Supreme donanıma özel 2.760.000 TL’den başlayan özel fırsat
CUPRA Terramar 3.116.150 TL -

CUPRA Leon fiyatları - Mayıs 2026

Cupra Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Impulse, DSG 2.650.000 TL -

CUPRA Leon, hatchback gövde yapısıyla markanın daha kompakt karakterli modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Hafif hibrit destekli benzinli motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, günlük kullanımda pratiklik arayan ancak sportif tasarımdan vazgeçmek istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Tek versiyonla listelenmesi fiyat tablosunu sadeleştiriyor.

CUPRA Leon opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL -
Özel Renk 31.000 TL -
Mat Renk 86.000 TL -

CUPRA Formentor fiyatları - Mayıs 2026

Cupra Formentor

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Impulse, DSG 2.651.150 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Supreme, DSG 3.117.150 TL 2.760.000 TL’den başlayan özel fırsat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) VZ-Line, DSG 3.429.150 TL -
2.0 TSI 333 PS, Benzinli VZ, DSG 4Drive 6.181.150 TL -

CUPRA Formentor, SUV gövde yapısı ve farklı donanım seçenekleriyle markanın fiyat listesindeki en geniş versiyon yelpazesine sahip modellerden biri. Hafif hibrit benzinli seçeneklerin yanında 2.0 TSI motorlu VZ versiyon da listede yer alıyor.

CUPRA Formentor opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL -
Özel Renk 31.000 TL -
Mat Renk 86.000 TL -

CUPRA Terramar fiyatları - Mayıs 2026

Cupra Terramar

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Impulse, DSG 3.116.150 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Supreme, DSG 3.666.150 TL -
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) VZ-Line, DSG 4.253.150 TL -

CUPRA Terramar, markanın SUV ürün gamında yer alan modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Tüm versiyonlarda 1.5 eTSI ACT 150 PS benzinli/hafif hibrit motor ve DSG şanzıman kombinasyonu yer alıyor.

CUPRA Terramar opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.500 TL -
Özel Renk 35.000 TL -
Mat Renk 97.000 TL -

