Google, 30 Mayıs itibarıyla deepfake porno üreten ya da nasıl üretilebileceğini gösteren web sitelerinin ve uygulamaların reklamlarını yasaklayacağını açıkladı.

Yapay zekâ teknolojileri, son bir yıl içinde tahmin edilemeyen bir hızla gelişti ve popülerleşti. Ancak her teknoloji gibi yapay zekâ da kimilerince iyi kimilerince kötü amaçlarla kullanılıyor. Deepfake porno, belki de bu kötü amaçlı kullanımların en başında geliyor. Üstelik durum öyle vahim hale gelmiş durumdaki artık yalnızca ünlü isimlerin değil, çocuk yaşta sıradan kişilerin dahi deepfake pornoları oluşturuluyor.

Şirketler, deepfake pornoya karşı pek çok önlem almaya çalışıyor olsalar da teknoloji bir kez kullanıma sunulduğunda kötü amaçlı kullanımını tamamen yok etmek mümkün olmuyor. Tüm yasaklara, soruşturmalara ve hatta tutuklamalara rağmen birileri deepfake pornografik içerikler üretmeye devam ediyor. Sonuçta tüfeği bir kere icat ettiğinizde "Bunu savaşlarda kullanmayacağız, sadece avlanacağız" demek mümkün değil…

Deepfake porno üreten araçlar, uyarı bile yapılmadan Google Ads'ten yasaklanacak!

Geçtiğimiz günlerde uygunsuz içerik politikasında güncellemeye giden Google, deepfake pornolara karşı yeni bir önlem duyurdu. 30 Mayıs 2024 itibarıyla "Deepfake pornografi ürettiğini iddia eden, deepfake pornografinin nasıl üretileceğini anlatan, deepfake pornografi hizmetlerini öneren ya da karşılaştıran siteler veya uygulamalar" Google Ads'ten kesin olarak yasaklanacak.

Google, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada "Bu politikayla ilgili ihlalleri çok ciddiye alıyor ve ağır ihlaller olarak nitelendiriyoruz. Bu politikanın ihlal edildiğini tespit edersek bu tespitin ardından Google Ads hesaplarınız önceden uyarı yapılmadan askıya alınır ve platformumuzda yeniden reklam yayınlamanıza izin verilmez." ifadelerini kullanarak söz konusu uygulama ve web sitelerinin tespit edildikten sonra bir daha Google'a reklam veremeyeceğini bildirdi.