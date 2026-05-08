Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia’nın Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın en erişilebilir modeli, 2025 model yılına ait Yeni Sandero Essential TCe 100 oldu.

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dacia, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Sandero ailesi ve Jogger öne çıkarken, Sandero tarafında hem 2025 hem de 2026 model yılına ait fiyatlar birlikte sunuluyor.

Bu içerikte Dacia’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı
Dacia Sandero
Dacia Sandero Stepway
Dacia Jogger

Dacia fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Sandero (2025) 1.238.000 TL -
Yeni Sandero (2026) 1.295.000 TL -
Yeni Sandero Stepway 1.681.000 TL -
Yeni Jogger 1.595.000 TL -

Yeni Sandero fiyatları - Mayıs 2026

Dacia Sandero

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 100 Essential - 2025 Model 1.238.000 TL -
TCe 100 Expression - 2025 Model 1.338.000 TL -
TCe 100 Essential - 2026 Model 1.295.000 TL -
TCe 100 Expression - 2026 Model 1.426.000 TL -

Yeni Sandero, Dacia ürün gamında erişilebilir fiyatlı hatchback arayan kullanıcılar için öne çıkan modellerden biri olmayı sürdürüyor. Kompakt yapısı, sade kullanım karakteri ve temel ihtiyaçlara odaklanan donanım seçenekleriyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 12.000 TL Essential
Metalik Renk 13.000 TL Essential
Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" Multimedya, köpekbalığı anten 55.000 TL Essential
Metalik Renk 13.000 TL Expression
Yedek Lastik 12.000 TL Expression

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Mayıs 2026

Dacia Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Eco-G 120 Stepway Expression, auto 1.681.000 TL -
Eco-G 120 Stepway Extreme, auto 1.746.000 TL -

Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek yapılı ve SUV esintili versiyonu olarak listede yer alıyor. Günlük kullanımda pratiklik arayan, ancak tasarım tarafında daha güçlü bir duruş isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturan model, iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
16" Talia Alüminyum Jantlar 32.000 TL Expression
Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme
Metalik Renk 13.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme
Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Jogger fiyatları - Mayıs 2026

Dacia Jogger

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 110 Extreme - 7 koltuklu 1.595.000 TL -
Eco-G 120 Extreme - 5 koltuklu 1.645.000 TL -
Eco-G 120 Extreme - 7 koltuklu 1.675.000 TL -
Eco-G 120 auto Extreme - 7 koltuklu 1.795.000 TL -

Yeni Jogger, geniş iç hacim ve çok koltuklu kullanım ihtiyacına odaklanan bir aile otomobili olarak Dacia fiyat listesinde yer alıyor. 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle sunulan model, fonksiyonelliği ön planda tutan kullanıcılar için pratik bir alternatif oluşturuyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 14.000 TL Extreme
Metalik Renk 15.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Araba Fiyat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com