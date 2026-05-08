Dacia’nın Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın en erişilebilir modeli, 2025 model yılına ait Yeni Sandero Essential TCe 100 oldu.

Dacia, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Sandero ailesi ve Jogger öne çıkarken, Sandero tarafında hem 2025 hem de 2026 model yılına ait fiyatlar birlikte sunuluyor.

Bu içerikte Dacia’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.

Dacia fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Sandero (2025) 1.238.000 TL - Yeni Sandero (2026) 1.295.000 TL - Yeni Sandero Stepway 1.681.000 TL - Yeni Jogger 1.595.000 TL -

Yeni Sandero fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TCe 100 Essential - 2025 Model 1.238.000 TL - TCe 100 Expression - 2025 Model 1.338.000 TL - TCe 100 Essential - 2026 Model 1.295.000 TL - TCe 100 Expression - 2026 Model 1.426.000 TL -

Yeni Sandero, Dacia ürün gamında erişilebilir fiyatlı hatchback arayan kullanıcılar için öne çıkan modellerden biri olmayı sürdürüyor. Kompakt yapısı, sade kullanım karakteri ve temel ihtiyaçlara odaklanan donanım seçenekleriyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Yedek Lastik 12.000 TL Essential Metalik Renk 13.000 TL Essential Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" Multimedya, köpekbalığı anten 55.000 TL Essential Metalik Renk 13.000 TL Expression Yedek Lastik 12.000 TL Expression

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Eco-G 120 Stepway Expression, auto 1.681.000 TL - Eco-G 120 Stepway Extreme, auto 1.746.000 TL -

Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek yapılı ve SUV esintili versiyonu olarak listede yer alıyor. Günlük kullanımda pratiklik arayan, ancak tasarım tarafında daha güçlü bir duruş isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturan model, iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL Expression 16" Talia Alüminyum Jantlar 32.000 TL Expression Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme Metalik Renk 13.000 TL Extreme Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Jogger fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TCe 110 Extreme - 7 koltuklu 1.595.000 TL - Eco-G 120 Extreme - 5 koltuklu 1.645.000 TL - Eco-G 120 Extreme - 7 koltuklu 1.675.000 TL - Eco-G 120 auto Extreme - 7 koltuklu 1.795.000 TL -

Yeni Jogger, geniş iç hacim ve çok koltuklu kullanım ihtiyacına odaklanan bir aile otomobili olarak Dacia fiyat listesinde yer alıyor. 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle sunulan model, fonksiyonelliği ön planda tutan kullanıcılar için pratik bir alternatif oluşturuyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Mayıs 2026