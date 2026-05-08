Dacia, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Sandero ailesi ve Jogger öne çıkarken, Sandero tarafında hem 2025 hem de 2026 model yılına ait fiyatlar birlikte sunuluyor.
Bu içerikte Dacia’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını görebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Dacia fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Sandero (2025)
|1.238.000 TL
|-
|Yeni Sandero (2026)
|1.295.000 TL
|-
|Yeni Sandero Stepway
|1.681.000 TL
|-
|Yeni Jogger
|1.595.000 TL
|-
Yeni Sandero fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 100
|Essential - 2025 Model
|1.238.000 TL
|-
|TCe 100
|Expression - 2025 Model
|1.338.000 TL
|-
|TCe 100
|Essential - 2026 Model
|1.295.000 TL
|-
|TCe 100
|Expression - 2026 Model
|1.426.000 TL
|-
Yeni Sandero, Dacia ürün gamında erişilebilir fiyatlı hatchback arayan kullanıcılar için öne çıkan modellerden biri olmayı sürdürüyor. Kompakt yapısı, sade kullanım karakteri ve temel ihtiyaçlara odaklanan donanım seçenekleriyle özellikle şehir içi kullanımda pratik bir seçenek olarak konumlanıyor.
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential
|Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" Multimedya, köpekbalığı anten
|55.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Expression
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120
|Stepway Expression, auto
|1.681.000 TL
|-
|Eco-G 120
|Stepway Extreme, auto
|1.746.000 TL
|-
Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha yüksek yapılı ve SUV esintili versiyonu olarak listede yer alıyor. Günlük kullanımda pratiklik arayan, ancak tasarım tarafında daha güçlü bir duruş isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturan model, iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor.
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|16" Talia Alüminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Jogger fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 110
|Extreme - 7 koltuklu
|1.595.000 TL
|-
|Eco-G 120
|Extreme - 5 koltuklu
|1.645.000 TL
|-
|Eco-G 120
|Extreme - 7 koltuklu
|1.675.000 TL
|-
|Eco-G 120 auto
|Extreme - 7 koltuklu
|1.795.000 TL
|-
Yeni Jogger, geniş iç hacim ve çok koltuklu kullanım ihtiyacına odaklanan bir aile otomobili olarak Dacia fiyat listesinde yer alıyor. 5 ve 7 koltuklu seçenekleriyle sunulan model, fonksiyonelliği ön planda tutan kullanıcılar için pratik bir alternatif oluşturuyor.
Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme