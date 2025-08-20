Geçtiğimiz haftalarda ChatGPT sohbetlerinin Google'da herkese açık bir şekilde listelenmesinin ardından aynı durum Grok'un da başına geldi.

Forbes’un haberine göre Elon Musk’ın xAI şirketinin sohbet botu Grok ile yapılan yüz binlerce özel konuşma, Google aramalarında kolayca erişilebilir durumda.

Kullanıcılar sohbetlerini paylaşmak için “Paylaş” butonuna bastığında benzersiz bir URL üretiliyor ve bu bağlantılar arama motorları tarafından dizine ekleniyor. Böylelikle de Google'da yapılan özel bir aramayla herkese açık sohbetlere ulaşılabiliyor. Çok tanıdık geldi, değil mi? Çünkü geçtiğimiz haftalarda aynı durum ChatGPT'nin de başına gelmişti.

Sızan konuşmalar daha da ilginç

Ortaya çıkan konuşmalar, kullanıcıların botu yasa dışı ve tehlikeli amaçlarla kullanmaya çalıştığını gösteriyor. Paylaşılan bazı sohbetlerde kripto cüzdanlarını hackleme yöntemleri, uyuşturucu üretim talimatları, bombaların nasıl yapılacağına dair bilgiler ve hatta Elon Musk’a suikast planı gibi içerikler bulunuyor. xAI kuralları her ne kadar biyolojik/kimyasal silahlar ve insan yaşamına zarar verme teşviklerini yasaklasa da sızan içerikler kullanıcıların bu sınırları zorladığını ortaya koyuyor.

OpenAI kendi başına geldiğinde bunu “kısa süreli bir test” olarak açıklamıştı. Elon Musk ise o sırada Grok’un “böyle bir paylaşım özelliği olmadığını” ve “gizliliğe öncelik verdiğini” vurgulamıştı.

Şimdi ise durum tam tersini gösteriyor. Grok sohbetleri hem Google hem Bing hem de DuckDuckGo’da erişilebilir hâlde. xAI’den konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmiş değil.