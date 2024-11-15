Google, kullanıcıların tek seferlik veya sınırlı süreli kullanabilecekleri e-posta adresleri oluşturmalarını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, Gmail için efsane bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google Play Hizmetleri'nin "24.45.33" kodlarında tespit edilen özellik, kullanıcıların e-posta deneyimlerini bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

Şimdilik "Shielded Email" olarak isimlendirilen özellik, kullanıcıların tek seferlik veya sınırlı süreli kullanabilecekleri e-posta adresleri oluşturmalarını sağlayacak. Ana e-posta adresine bağlı olacak bu ikincil e-posta adresi, kullanıcıların ana e-posta adreslerini gizlemelerine, böylece gizliliklerini korumalarına yardımcı olacak. Bu özellik en çok da spam e-postalar için etkili olacak.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil

Google Play Hizmetleri kodlarında tespit edilen yeni özellik, henüz erken aşamada gibi görünüyor. Özelliğin tam anlamıyla neler sunacağı ve nasıl ikincil bir e-posta adresi oluşturulabileceği gibi hususlar şimdilik belli değil. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı da gizemini koruyor.

Bazı okurlarımız hatırlayacaklardır; Google'ın en büyük rakiplerinden Apple da geçtiğimiz dönemlerde buna benzer bir özellik duyurmuştu. Böylelikle kullanıcıların güvenlik seviyeleri artırılmıştı. Görünen o ki böyle bir özelliğin gerçekten etkili olacağına düşünen Google, geride kalmamak için harekete geçti.