Google Haritalar, tatil alışverişi ve seyahat planlamasını kolaylaştıracak yeni özelliklerle güncellendi. Böylelikle seyahat planlamalarını daha verimli hale getirebilecek.

Google, tatil alışverişini kolaylaştırmak ve seyahat planlamasını daha verimli hale getirmek için Haritalar’a yeni özellikler ekledi. Artık, kullanıcılar yerel ürünleri kolayca arayarak mağazaları bulabilecek ve toplu taşıma gecikmelerini takip edebilecekler.

Yeni özelliklerden biri, Haritalar’da ev eşyaları, giyim ve elektronik gibi ürünleri arayıp yakınlardaki mağazaları bulabilmenizi sağlıyor. Bu özellik bilhassa son dakika tatil alışverişi yapanlar için oldukça kullanışlı.

Google Haritalar, tatil alışverişini ve seyahati kolaylaştırmak için yenilikler ekliyor

Ürün arama sonuçlarında, aradığınız ürünlerle ilgili mağaza mesafesi ve stok durumu gibi bilgiler de yer alıyor. Google, bu özelliği, Google Alışveriş’teki ürünlere benzer şekilde sunuyor, ancak burada ürünler mağazalarla birlikte listeleniyor.

Google Haritalar’a gelen bir diğer yenilik ise seyahat planlamasıyla ilgili. Kullanıcılar, hava durumu aksaklıklarını ve yol durumunu kontrol edebilecek, aynı zamanda toplu taşıma hatlarındaki gecikmeleri raporlayarak güncel bilgilere ulaşabilecekler. Elektrikli araç kullanıcıları ise telefonlarındaki seyahat planlarını araçlarına gönderebilir ve şarj durakları hakkında detaylı bilgi alabilecekler.

Aynı zamanda taşıma yapan kişiler, alçak köprülerden kaçınmak için taşıma araçlarının boyutlarını Haritalar’a girerek araçlarına özel uygun rotaları da bulabilecekler.