Google Telefon uygulamasına "Doğrulanmış Aramalar" isimli bir özellik geldi. Bu özellik, Google tarafından onaylanmış şirketlerin kullanıcıları neden aradığını gösteriyor. Bir kullanıcı, bu özellik kapsamında bir arama alırsa, arayan şirketin adını, logosunu ve arama nedenini aramaya yanıt vermeden görebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler mobil uygulamalarından bir tanesi olan "Google Telefon", adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların birbirlerini arayabilmelerine imkan sağlıyor. Bu kadarıyla da yetinmeyen uygulama, otomatik çağrıları tarama ve spam aramaları filtreleme gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Şimdiyse Google Telefon kullanıcıları, deneyimlerini ciddi anlamda iyileştirecek bir özelliğe sahipler.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Google Telefon uygulaması artık, "Doğrulanmış Aramalar" olarak isimlendirilen bir özelliğe sahip. Bu özellik, aramayı yanıtlamadan bir işletmenin sizi neden aradığından haberdar olmanızı sağlıyor. Yani eğer gelen arama tanıtım amaçlı ya da unuttuğunuz bir ödeme ile olduğunu aramayı yanıtlamadan öğrenebiliyorsunuz. Kısacası artık sizi kimin, neden aradığını kolaylıkla takip edebileceksiniz.

Bir işletmenin sizi neden aradığını, aramayı yanıtlamadan öğrenebileceksiniz

Doğrulanmış Aramalar özelliğinin fazlasıyla etkili olduğu aşikar. Ancak bu özellik, sadece Google tarafından onaylanmış işletmeler kapsamında kullanılabilecek. Yani bir şirket, Google'ın sunduğu şartların tümünü sağlamış ve gerekli onayı almışsa, bu şirketin yaptığı aramalar Doğrulanmış Aramalar kapsamına alınacak. Bir kullanıcı, onaylı bir işletmeden arama aldığında şirketin logosunu, ismini ve aramanın nedenini rahatlıkla görebilecek.

Google'ın açıklamalarına göre Doğrulanmış Aramalar özelliği, anlık olarak çalışan bir sisteme sahip. Bir şirket, arama ile ilgili bilgileri Google sunucularına aktardıktan sonra bu bilgiler, aramayla birlikte kullanıcıya aktarılacak. Google sunucuları, arama sona erdikten sonra şirketten gelen arama bilgilerini silecek. Ancak görünüşe göre bu özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu yok. Google, Doğrulanmış Aramalar özelliğini devre dışı bırakan ayarı henüz sunmamış da olabilir.

İşletmelerden gelen aramalar genellikle can sıkıcı oluyor. Çoğunlukla tanıtım amaçlı yapılan bu aramalar, onlarca dakikanın boşa harcanmasına neden olurken zaman zaman da istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabilir. Google Telefon'un yeni özelliği, bu durumu her ne kadar ortadan kaldırıcı bir etkiye sahip olsa da kısıtlı bir işletme grubuyla çalışıyor oluşu, kullanıcıları pek tatmin etmeyebilir.

Son olarak, Google Telefon uygulamasının destek durumunun da fazlasıyla kısıtlı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bununla birlikte Google, bu uygulamayı çok az sayıda cihazda destekliyor ancak yine de Google Telefon uygulamasının telefonunuzda desteklenip desteklenmediğini öğrenmek isterseniz, buradaki haberimizi kontrol edebilirsiniz.