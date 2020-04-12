Google Pixel cihazların varsayılan çevirici uygulaması Google Telefon, şimdi daha fazla Android işletim sistemiyle çalışan cihazda kullanılabiliyor. Cihazınızın 'Telefon' uygulamasını destekleyip desteklemediğini öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Android işletim sisteminin arkasındaki isim olan Google, sunduğu ‘Telefon’ uygulamasıyla kullanıcıların arama deneyimini bir üst noktaya taşıyor. Pixel cihazların yanı sıra bir süredir Android One ve Avrupa’da satılan Xiaomi markalı akıllı telefonlarda varsayılan çevirici uygulaması olarak gelen Telefon, şimdi daha fazla Android cihazda kullanılabilir.

Şimdiye dek Pixel ve birkaç onaylı cihaz dışında Telefon uygulamasını root işlemi yapmadan diğer cihazlara yüklemek mümkün değildi. Bu noktada XDA Developers, uygulamanın en son sürümünün artık Play Store üzerinden belirli cihazlara yüklenebileceğini söylüyor. Bu cihazların arasındaysa ASUS ZenFone 6 gibi akıllı telefonlar yer alıyor.

Birçok farklı Android cihazın ‘Telefon’ uygulamasını çalıştırdığı söyleniyor:

Google’ın Telefon uygulamasının şu anda hangi cihazlarda desteklenip desteklenmediği tam olarak bilinmiyor. Öte yandan forumlarda paylaşılanlara göre kullanıcılar, ColorOS 7.1 ile çalışan Oppo Find X2 Pro’ya ve LG V60 ThinQ’ya Telefon uygulamasını yüklemeyi başardı. Bununla birlikte uygulamanın hâlen daha desteklenmediği birçok telefon bulunuyor. Bu noktada OxygenOS ile çalışan OnePlus 6T veya OneUI 2.1 ile çalışan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın Telefon uygulamasını desteklemediği belirtiliyor.

XDA Developers, uygulamanın Android işletim sistemini kullanan telefonlarda çalışabilmesi için ‘Android Dialer Support’ kütüphanesi desteğine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu da Samsung Galaxy S20 ve diğer birkaç telefonun neden ‘Telefon’ uygulamasını çalıştırmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Google tarafından yapılan bu hamle, Google’ın Telefon uygulaması desteğini yakın zamanda daha fazla Android ile çalışan cihaza getireceği anlamına gelebilir. Bu sorunun yanıtını ancak ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz.

Yazımızı noktalamadan önce Google tarafından sağlanan Telefon uygulamasının cihazınızda çalışıp çalışmayacağını görmek için bu bağlantıya tıklayabileceğinizi ve uygulamayı Play Store üzerinden indirip test edebileceğinizi de hatırlatalım.