Google, artırılmış gerçekliğe (AR) derinlik katan yeni API'sini geliştiriciler için yayınladı. ARCore Derinlik API'si, cihazlarda ToF sensörüne ihtiyaç duymadan daha gerçekçi AR deneyimleri sunmak için geliştirildi.

Google geliştiricilerin Android ve Unity'deki yeni AR deneyimlerinden yararlanabilmelerini sağlayacak API'yi kullanıma sundu. İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında açıklanan ARCore Derinlik API'si geliştiricilerin daha gerçekçi bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmalarını sağlıyor.

ARCore, Google'ın Android ve iOS'ta artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmak için sunduğu bir yazılım geliştirme kiti ve Android cihazlarda AR deneyimi için Google Play Hizmetleri'nin bir parçası olarak sunuluyor. Yeni ARCore Derinlik API'si, tek kameralı cihazlarda dahi AR deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

ARCore Derinlik API'sı, tek bir RGB kamerada derinlik haritası oluşturmak için Google'ın hareket derinliği algoritmalarını kullanıyor. Bunu, farklı açılardan birden fazla görüntü alarak ve kullanıcı kamerayı hareket ettirdikçe görüntüleri karşılaştırarak gerçekleştiriyor. Derinlik API'sinin temel yeteneklerinden, dijital nesneleri gerçek nesnelerin arkasına doğru bir şekilde yerleştirmeyi mümkün kılıyor.

Derinlik API'si daha gerçekçi fizik, daha gerçekçi yüzey etkileşimi ve daha fazlasını sağlayarak, artırılmış gerçeklik deneyimini reel manada 'daha gerçekçi' hale getiriyor. Oyun stüdyosu Illumix, yeni API'yi en son oyunu Five Nights at Freddy's AR: Special Delivery'ye şimdiden entegre etti. Ayrıca ARCore Derinlik API'si, Dancing Hotdog ve Underea World dahil olmak üzere birkaç Snapchat lensinde kullanılıyor.

Yeni API için kameralarda ToF sensörü olması gerekli değil. Samsung’un Quick Measure uygulaması da Galaxy Note10+ ve Galaxy S20 Ultra'da ARCore Derinlik API'sını kullanmaya başlayacak. Derinlik API'si ARCore 1.18'de mevcut ve milyonlarca Android cihazla uyumlu.

ARCore Derinlik API tanıtım videosu: