Google, siber güvenlik amacıyla geliştirdiği yeni teknolojisi Google Threat Intelligence'ı duyurdu. Bu teknoloji, büyük şirketler ve hükûmetler için kritik önem arz edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Google Threat Intelligence" olarak isimlendirdiği en yeni teknolojisini duyurdu. Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini'a da ev sahipliği yapan bu teknoloji, Gemini 1.5 Pro'yu, siber güvenlik birimi Mandiant ve tehdit istihbarat sistemi VirusTotal'ı birleştiriyor.

Siber güvenlik odaklı bir teknoloji olarak karşımıza çıkan Google Threat Intelligence, özellikle de profesyonellere hitap edecek. Çünkü bu teknoloji, 2017 yılında piyasaya sürülen ve tüm dünyaya etki eden WannaCry isimli virüsün kodunu sadece 34 saniyede çözebiliyor. Ayrıca profesyoneller, Google Threat Intelligence ile potansiyel bir saldırının kendilerini nasıl etkileyeceğini analiz edip, buna göre aksiyon gösterebilecekler.

Saldırıyı gerçekleşmeden önce püskürtmeyi amaçlıyor

Google Threat Intelligence'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, siber güvenlik uzmanlarını erkenden harekete geçmeye hazırlıyor olması. Oldukça geniş bir bilgi ağına sahip olan teknoloji, bunu düzenli olarak tehdit göstergeleri oluşturması ve potansiyel olarak zararlı olan grupları izlemesi sayesinde yapıyor. Tüm bunlar, kullanıcıların siber güvenlik dünyasındaki daha büyük resmi görmelerini sağlayacak.

Google Threat Intelligence, henüz test aşamasında olan bir teknoloji. Hâliyle bu teknoloji için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak şu bir gerçek ki Google Threat Intelligence, siber güvenlik uzmanlarının işlerini kolaylaştıracak. Dev şirketler ve hükûmetler, Google Threat Intelligence ile siber dünyadaki güvenlikleri için yeni bir devre geçiş yapmış olacaklar gibi görünüyor.