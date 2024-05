Warner Music, ikonik country sanatçısı Randy Travis'in yapay zekâ yoluyla oluşturulan şarkısını paylaştı. Travis, 11 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle konuşma ve şarkı söyleme kabiliyetlerinin büyük kısmını kaybetmişti.

Yapay zekâ, daha önce mümkün olmayan birçok şeyin gerçek olmasını sağlayabiliyor. Warner Music’in yaptığı yeni bir deney de bunun en güzel örneği. Şirket, artık şarkı söyleyemeyen bir şarkıcının yapay zekâ sayesinde yeni bir parça çıkarmasını sağladı.

Randy Travis isimli, country tarzda müzik yapan sanatçı, 2013 yılında onu neredeyse öldüren büyük bir felç geçirdi. Hayatta kalmayı başarsa da yaşadığı şey konuşma ve şarkı söyleme kabiliyetlerinin büyük bir kısmını elinden aldı. Yapay zekâ da onun tekrardan şarkı söylemesini sağladı.

İşte Randy Travis'in yapay zekâyla oluşturulan "Where That Came From" şarkısı

Yayımlanan şarkının ismi “Where That Came From”. Parça, gerçekten de Travis tarafından söylenmiş gibi hissettiriyor ve şarkıcının eserlerindeki tüm havaları taşıyor. Şarkı Youtube, Spotify ve Apple Music gibi tüm platformlardan yayımlandı.

Randy Travis

Warner Music’teki yapımcılar, şarkı için ismi açıklanmayan bir yapay zekâ modelini Travis’in 42 farklı ses kaydını kullanarak eğittiler. Yani yapay zekâyla onun sesini klonladılar. Bunun ardından da bir diğer country şarkıcısı James DuPure, vokallerin yapay zekâ ile Travis’in sesine dönüştürülmesini sağladı. Tüm bunlar, Travis ve hayatı boyunca yanında olan prodüktörü Kyle Lehning’in gözetimi altında gerçekleşti.

Bu şarkı, yapay zekânın kullanımıyla gelecekte nelerle karşılaşabileceğimizin bir göstergesi. Tabii ki bazı soru işaretleri de var. Şirketlerin hayatını kaybeden müzisyenlerin seslerini kullanarak kâr etme amacıyla bu tarz şarkı çıkarabileceğini de gösteriyor. Yani büyüleyici olması kadar korkutucu da. Sektörde nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz.

Daha önce de benzer haberler görmüştük. Örneğin efsane grup The Beatles’ın son şarkısı olarak nitelendirilen ve kasım ayında çıkış yapan “Now and Then”de yapay zekâ kullanılmıştı. Ancak o şarkıda seslerin ayrılmasında yapay zekâ kullanılıyordu. Bunda ise direkt olarak klonlama uygulandı.