Google, bugün yaptığı açıklamayla Translate uygulamasına gelecek yenilikleri duyurdu. Yeni özelliklerle birlikte Translate üzerinden dil öğrenmek mümkün olacak.

Google, Translate uygulamasına yapay zekâ ile güçlendirilmiş yeni bir deneysel özellik ekliyor. Artık kullanıcılar yalnızca kelime ve cümle çevirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi seviyelerine göre kişiselleştirilmiş dinleme ve konuşma pratikleri yapabilecek.

Yeni “pratik” modu, hem dil öğrenmeye yeni başlayanlar hem de bilgilerini tazelemek isteyen ileri seviye kullanıcılar için özel senaryolar sunacak. Duolingo gibi popüler uygulamalara rakip olmayı hedefleyen Google, kullanıcıların günlük ilerlemelerini takip eden egzersizlerle dil öğrenme sürecini daha eğlenceli hâle getiriyor.

İlerleyen süreçte destekli dil sayısı artacak

Şimdilik İngilizce konuşanların İspanyolca ve Fransızca öğrenmesi; İspanyolca, Fransızca ve Portekizce konuşanların ise İngilizce pratiği yapabilmesi mümkün. Özellik, Android ve iOS cihazlarda kademeli olarak kullanıma açılıyor ve gelecekte daha fazla dilde destek sağlanacak.

Google Translate, yalnızca dil öğrenme değil, gerçek zamanlı iletişim için de güçlendiriliyor. Yeni “canlı çeviri” özelliği sayesinde kullanıcılar, 70’ten fazla dilde anında konuşma ve metin çevirisi yapabilecek. Uygulama, duraklamaları, aksanları ve tonlamaları algılayarak konuşmaları daha doğal hâle getirebiliyor.

Yapay zekâ tabanlı ses tanıma teknolojisi, gürültülü bir restoranda ya da kalabalık bir havaalanında bile iletişimi mümkün kılacak. İlk etapta ABD, Hindistan ve Meksika’daki kullanıcılar için aktif edilen bu özellik, Google’ın Gemini modelleri sayesinde daha hızlı, daha doğru ve daha doğal çevirilerle dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.