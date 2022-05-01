Google’ın popüler çeviri uygulaması Google Translate, Android 12 ile hayatımıza giren Material You tasarımını bu kez widget’larda aldı.

Google’ın Android işletim sistemi, geçen yıl piyasaya sürülen Android 12 güncellemesiyle yeni Material You tasarımına kavuştu. Bununla beraber uygulamalarda Android’in yeni renkli tasarımına uyum sağlamak için Google tarafından güncellendi.

Chrome, Mesajlar, Google Play ve daha birçok uygulama Android 12’nin Material You tasarımını benimsemeye başladı. Şimdi bunlardan Google Translate uygulaması, daha da ileriye giderek widgetlar’da da Material You tasarımına geçiş yapıyor.

Google Translate’in widgetlar’ına yeni tema

Geçtiğimiz yılın sonlarında çeviri uygulaması Google Translate, Android 12 cihazlarda Material You tasarımına kavuştu. Ancak uygulamanın widgetlar’ı bu yenilikten yoksundu. Neyse ki uzun bir sürenin ardından Google buna da el attı.

ABD merkezli Google, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Translate uygulamasına ekleyeceği yeni widget tasarımını güncellemeyi duyurdu. Eklenen widgetlar uygulamanın kullanımını kolaylaştırırken, aynı zamanda yeni tasarıma da sahip olacak. Yeni gelecek widgetlar’dan ‘’Hızlı İşlemleri Çevir’’ ile ses, konuşma, deşifre ve kamera modları yer alıyor. Diğer eklenen ‘’Çeviriyi Kaydet’’ kısayoluyla son çevirilerinizi de tek bir yerde görüntüleyebileceksiniz. Öte yandan widget’ları yeniden boyutlandırmanızda mümkün. Kendi tercihinize göre kısayolları özelleştirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Mevcut uygulamaya baktığımızda sadece 1x1 boyutunda tekli bir kısayol bulunuyordu. Neyse ki yeni güncelleme ile kullanıcılar bu boyutları biraz daha büyütebilecek. Ayrıca, widget’lara yapılan yeni Material You makyajıyla, Android 12’de bulunan dinamik renk teması otomatik olarak widgetlara’da uyarlanacaktır. Şu anda duyurusu yapılan yenilik, bir sonraki güncelleme ile kullanıcılara sunulacaktır diye tahmin ediyoruz.