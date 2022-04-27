Android 13 Beta 1 Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü yaklaşıyor. Android 13 Beta 1 bugün yayınlandı ve yeni nesil işletim sistemi ile karşımıza gelecek yeniliklerden bazıları ortaya çıktı.

Her yıl güncellenen ve çeşitli yenilikler ile kullanıcılara sunulan Android, 13. sürümü ile önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak. Henüz kullanıcıların büyük çoğunluğu son yayınlanan Android 12 güncellemesini dahi almazken geçtiğimiz günlerde Android 14 ile ilgili bilgilerin ortaya çıkması güncelleme işinin farklı bir boyut kazandığını gözler önüne serdi. Google ise daha öncesinde yayınladığı güncelleme programına bağlı kalarak nisan ayı içerisinde Android 13'ün ilk beta sürümünü yayınladı.

Şubat ve Mart aylarında sırasıyla ilk ve ikinci Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni yayınlayan Google, bu ay Beta sürecini başlatacağını söylemişti. Bu doğrultuda yeni sürümün ilk betasını bu sabah yayınlayan şirket, birkaç yeniliği de sisteme ekledi.

Daha ayrıntılı medya erişim izinleri

Bilindiği üzere Android cephesi, izinler konusunda yıllardır kendini geliştirmeye çalışıyor. Her güncellemede güvenlik ve izin tarafında yenilikler getiren Google, bu güncellemede de izinlerde değişikliğe gidiyor.

Bugüne kadar Android cephesinde bir uygulama depolamadaki bir medya dosyasına ulaşmak istediğinde kullanıcıdan çok daha kapsamlı bir izin alıyordu. Örneğin sadece ses dosyalarına ulaşması gereken bir uygulama, direkt olarak tüm medyaya erişmek için izin alıyordu. Android 13 Beta 1'de bu değişti.

Artık Android 13 ile birlikte uygulamalar sadece ihtiyaç duyduğu medya alanında kullanıcıdan izin alacak. Bir uygulama ses dosyalarına erişmek istiyorsa ses dosyalarını okumak için, fotoğraflara erişmek istiyorsa fotoğrafları okumak için, videolara erişmek istiyorsa videoları okumak için izin isteyecek. Uygulama birden fazla dosya türüne ihtiyaç duyuyorsa çıkan izin kutusu her ikisi için de geçerli olacak.

Keystore ve KeyMint'te daha kapsamlı hata bildirimleri

Anahtar üreten Keystore ve KeyMint uygulamaları yeni güncelleme ile birlikte daha daha ayrıntılı ve daha doğru hata bildirimleri veriyor. Uygulamaların yeni anahtar oluşturma, imzalama ve şifreleme yöntemlerinde değişiklik yapılabilirken, iyileştirilen hata raporları sayesinde kullanıcının hatalardan sıyrılması amaçlandı.

Daha iyi ses kontrolü

Android 13 Beta 1 güncellemesi, ses tarafında da birtakım yenilik barındırdı. "Medya uygulamalarının seslerinin nasıl yönlendirileceğini belirlemelerine yardımcı olmak" şeklinde tanımlanan yeni düzenleme ile birlikte kullanıcının daha sorunsuz müzik dinlemesi amaçlanıyor.

Daha da açmak gerekirse bu özellik, eklenen API'ler sayesinde belirtilen sesi çalarken kullanılabilecek cihazların listesi daha doğru bir şekilde karşınıza çıkacak. Ayrıca ses dosyasının formatı ve sesin kalitesi de sesi oynatmadan önce incelenip bir sorun varsa hızlıca kullanıcıya belirtilecek. Geriye kalan özellikler ise Geliştirici Önizlemesi'nde yayınlananlar ile aynı. Bu özellikleri öğrenmek için aşağıdaki haberimize gözatabilirsiniz.