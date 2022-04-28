Kişisel Bilgiler Google Arama Sonuçlarından Kaldırılabilecek

Google, çeşitli kişisel bilgilerinizin olduğu sayfaların arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlayan araca, başvuru yapılması için yeni bilgiler ekledi. Kullanıcılar, artık telefon numarası ve adres gibi bilgilerinin yer aldığı sayfaların arama geçmişlerinden kaldırılması için talepte bulunabilecekler.

İnternette hemen her bilgiyi bulabildiğimiz şu günlerde kendimiz de birer kullanıcı olarak en özel bilgilerimizi resmi ya da özel çeşitli sitelere girerek güvenliğini bir şirketin sunucularına emanet etmiş oluyoruz. Üstelik bazı sitelere sunduğumuz adres, telefon numarası ve şifre gibi bilgiler, Google’da arama yapıldığında arama sonuçlarında doğrudan karşınıza çıkabiliyor.

Google, bugün bunun önüne geçmeyi hedefleyen yeni önlemini tanıttı. Bugüne kadar kredi kartı, banka hesabı bilgileri, el imzası, resmi kayıtlar ve kimlik numarası gibi bilgiler içeren URL’lerin arama sonuçlarında görülmemesi için talep alan Google, bu bilgiler arasına yenilerini ekledi.

Kimlik fotoğrafı, telefon, adres vb. bilgilerin olduğu bağlantılar Google'dan kaldırılabilecek

Google'ın yeni özelliği ile birlikte artık arama sonuçlarında kimlik fotoğrafınızın, adresinizin, telefon numaranızın, e-posta adresinizin ve giriş bilgilerinizin gözüktüğü internet sitesi adreslerinin arama sonuçlarından kaldırılması için talep gönderebileceksiniz. Bu taleplerin yanı sıra Google, ‘rıza dışı açık veya mahrem kişisel görüntüler’, ‘pornografik deepfake veya benzerliğinizi içeren Photoshop’lar’ olan sitelere de bağlantıları kaldırmaya başlayacak.

Google’a arama sonuçlarında gözüken söz konusu URL’lerin kaldırılması talebinde bulunmak için bu bağlantıya tıklayarak ilgili kategoriye göre talebinizi oluşturabilirsiniz. Tabii bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılması, bilgilerin internetten tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Yalnızca bilgilerin gözüktüğü sayfaya olan bağlantı arama sonuçlarından kaldırılıyor. Böylece doğrudan o sitelere giriş yapmadıkça bilgilerin hangi sitelerde bulunduğunu görmek mümkün olmuyor.