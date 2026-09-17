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Google, Türkiye'de Kimlik ile Yaş Doğrulama Dönemini Başlatıyor: İşte Yapmanız Gerekenler!

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Google, Türkiye'de 18 yaş altı kullanıcıları otomatik güvenlik önlemleriyle koruyacak yeni yaş tahmini teknolojisini kademeli olarak başlatıyor.

Google, Türkiye'de Kimlik ile Yaş Doğrulama Dönemini Başlatıyor: İşte Yapmanız Gerekenler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, 15 Eylül itibarıyla çocuk ve gençlerin dijital ortamdaki güvenliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yaş tahmini teknolojisini Türkiye'de kullanıma sunuyor.

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Şirketin teknoloji, politika ve kaynak yatırımlarının son adımı olan bu sistem, kullanıcıların 18 yaşın altında mı yoksa üstünde mi olduğunu otomatik olarak analiz ediyor. Böylece reşit olmayan kullanıcılar için varsayılan güvenlik önlemleri doğrudan devreye giriyor.

İçerikten Görseller

Google, Türkiye'de Kimlik ile Yaş Doğrulama Dönemini Başlatıyor: İşte Yapmanız Gerekenler!
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Yeni yaş doğrulama sistemi neler getiriyor?

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Sistem bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiğinde, çeşitli Google servislerinde kısıtlamalar ve koruma mekanizmaları aktif hâle geliyor:

  • YouTube: Uyku vakti hatırlatıcıları otomatik olarak açılıyor.
  • Google Haritalar: Zaman Çizelgesi özelliği devre dışı bırakılıyor.
  • Google Play: Reşit olmayan kullanıcılar için yetişkinlere yönelik uygulamalar kısıtlanıyor.
  • Tüm Google Hizmetleri: Kişiselleştirilmiş reklam gösterimleri tamamen kapatılıyor.

Yaş tahmininin hatalı olduğunu düşünen kullanıcılar için yaş düzeltme imkânı sunuluyor. Kullanıcılar, resmi bir kimlik belgesi fotoğrafı veya bir selfie yükleyerek doğru yaşlarını kolayca doğrulayabiliyor.

Ebeveynler ve uzmanların iş birliğiyle geliştirilen bu sistem, önümüzdeki aylarda Türkiye'deki tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak.

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