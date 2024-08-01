Google, daha güvenli ve şeffaf olduğunu söylediği üç yeni yapay zekâ modelini yayımladı.

Google, yapay zekâ araçlarını açık kaynak kodlu hâle getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Mayıs ayında başlatılan Gemma programı da Google'ın Gemini için kaynak kodu olarak kullanmadığı modelleri içeriyor ve bu modeller geliştiricilere de açık.

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, yapay zekâda tekelleşmeye karşı önlemler alınacağını belirtmişti. Google'ın açıklaması, yapay zekâ çalışmalarının yayılması anlamında da firmanın elini rahatlatmak istediğini gösteriyor.

İşte Google'ın yeni modelleri

Gemma 2 2B, dizüstü bilgisayarlardan Edge cihazlara kadar hemen her donanımda çalışabilen basit bir metin oluşturma ve analiz modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu model belirli bilimsel içerikler ve ticari uygulamalar için lisanslı ve Google'ın Vertex yapay zekâ kütüphanesi gibi kaynaklardan indirilebiliyor.

ShieldGamma ise "güvenlik sınıflandırıcılardan" oluşan bir koleksiyon olarak gösteriliyor. Bu modelin amacı ise nefret söylemlerini, cinsiyetçiliği ve müstehcen içerikleri engellemek. Gemma 2 üzerine inşa edilen bu model ile hem komutları hem de cevapları filtrelemek mümkün oluyor.

Son olarak Gemma Scope, geliştiricilerin Gemma 2 modeli içerisindeki bazı noktalara odaklanmasına ve iç işleyişini daha yorumlanabilir hâle getirmesini sağlayacak bir model. Google'ın blogunda bu model, "Gemma Scope, Gemma 2 tarafından işlenen yoğun, karmaşık bilgileri açığa çıkarmamıza ve bu bilgileri analiz edilmesi ve anlaşılması daha kolay bir forma genişletmemize yardımcı olan özel sinir ağlarından oluşur. Araştırmacılar, bu genişletilmiş görüşleri inceleyerek Gemma 2'nin kalıpları nasıl tanımladığı, bilgileri nasıl işlediği ve sonuçta tahminler yaptığı konusunda değerli bilgiler edinebilirler." şeklinde açıklanıyor.