Google, Veri Analiz Şirketi Looker'ı Satın Aldı

ABD merkezli teknoloji devi Google, bulut servisi için yeni bir satın almaya imza attı. Bu kapsamda veri analiz şirketi Looker, Google bünyesine katıldı.

Google, aylar öncesinden Looker'ın satın alınmasına yönelik devam eden süreci sonunda tamamladı. ABD merkezli bilgisayar yazılım şirketi olan Looker, 2,6 milyar dolarlık bir satış bedeliyle Google çatısı altında hizmet verecek.

Bildiğiniz gibi Google, Haziran 2019'da veri analitik start-up'ı Looker'ı bünyesine dahil etmeyi planladığını duyurmuştu. Satın alma işlemi, İngiltere rekabet gözlemcisi tarafından yapılan araştırmanın ardından gerçekleşti. Bu işlemden önce Looker'ın değeri 280 milyon dolardan fazla artış gösterdi.

Looker, Google Cloud'a eklenecek. Öyle ki, bu ay içinde bir konferansta konuşan Google Cloud'un CEO'su Thomas Kurian, Amazon ve Microsoft gibi bulut pazarındaki dev rakipleri yakalamaya odaklandıklarını söylemişti.

Google için Looker'ın önemi

Looker'ın, Google tarafından satın alınması çok önemli. Zira ABD merkezli şirket, Google Cloud Storage ile birlikte çalışan büyük veri kümelerini yönetmek için kullanılan BigQuery'nin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Satın alma işlemi, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) tarafından gözden geçirildikten sonra tamamlandı. Hem CMA hem de ABD tekelcilik karşıtı makamları, satın almanın fiyatları artırmayacağı veya rakiplerin verilere erişimine zarar vermeyeceği sonucuna ulaştı.

2012 yılında California'da kurulan Looker, Yahoo, GitHub, Deliveroo ve HubSpot dahil olmak üzere 300'den fazla müşteriyle şirketlerin gerçek zamanlı iş analizlerini çözümlemelerine ve paylaşmalarına yardımcı olmak için bir veri keşfi ve iş zekası platformu konumunda bulunuyor.

Şirket ayrıca Redpoint, Meritech Capital Partners, First Round Capital, Kleiner Perkins, CapitalG ve PremjiInvest gibi yatırımcılardan fon aldı.

Looker, Google Cloud ile birleştirilecek

Thomas Kurian bir blog yazısında şunları söyledi: "Müşterilere, işletmelerinin her katmanındaki bilgileri entegre eden ve görselleştiren kapsamlı bir analiz çözümü sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Halihazırda yüzlerce ortak müşterinin Google Cloud ve Looker'a güvendiğini belirten Kurian, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bir araya gelerek, küresel çapta tüm endüstrilerde daha fazla işletmenin veri analizi ve iş zekası taleplerini ele almak için benzersiz bir konuma sahip olacağımıza inanıyoruz."

Kurian ayrıca, Looker'ın, Google Cloud'un analizlerini ve veri deposu yeteneklerini güçlendireceğine inandıklarını vurguladı. Looker CEO'su Frank Bien ise "Google Cloud'a katılmak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yönelik heyecan verici bir yol oluşturmak için bize daha iyi erişim sağlıyor, kaynaklarımızı güçlendiriyor ve hem analitik hem de bulut altyapısındaki en iyi fikirleri bir araya getiriyor." diye konuştu.