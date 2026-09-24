Google Vids İçin Beklenen An Geldi: Yapay Zekâ İle Video Üretimi Artık Herkese Ücretsiz!

Google Vids üzerindeki yapay zekâ destekli video oluşturma araçları artık tüm Google hesapları için tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Google, video oluşturma platformu Google Vids'in kapılarını tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. Artık bireysel Google veya Google Workspace hesabına sahip olan herkes, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip platformu hiçbir ücret ödemeden deneyimleyebilecek.

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Masaüstü tarayıcınızdan vids.new adresini ziyaret edip "Yapay Zekâ Videoları Oluştur" seçeneğine tıklayarak yapay zekâ destekli video üretim araçlarına anında erişebilirsiniz.

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Herkes için ücretsiz erişim dönemi başladı

Daha önce kısıtlı erişimle sunulan yapay zekâ destekli video oluşturma yetenekleri, artık bütçe veya abonelik sınırı olmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıldı. İster kişisel bir proje yürütün ister küçük bir işletmeyi yönetin, Google hesabınızla giriş yaparak yüksek kalitede içerikler üretmeye hemen başlayabilirsiniz.

Kapasitelerini artırmak ve daha gelişmiş yönetim yeteneklerine erişmek isteyen ekipler ile kurumsal kullanıcılar için ise Workspace Business ve Enterprise paketleri kapsamındaki genişletilmiş seçenekler sunulmaya devam ediyor.