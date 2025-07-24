Google, arama sonuçlarında aradığı şeyi bir türlü bulamayanların fazlasına işine yarayacak bir özellik test etmeye başladı. Yeni özellik, arama sonuçlarını gruplandırıyor ve aradığınız şeyi ve hatta merak edebileceklerinizi öne çıkarıyor.

Google, arama deneyimini kökten değiştirecek bir özellik test etmeye başlattı. Yeni Web Guide özelliği, yapay zekâ yardımıyla arama sonuçlarını daha anlamlı şekilde gruplayarak kullanıcıların aradıkaları ya da merak edebilecekleri bilgiye erişimini kolaylaştırıyor.

Google’ın yeni duyurduğu Web Guide, klasik arama sonuçlarını yeniden tasarlayan deneysel bir özellik. Bu özellik, arama sonuçlarını sadece sıralamakla kalmıyor; aynı zamanda konunun farklı yönlerine göre gruplandırarak kullanıcıya daha yapılandırılmış bir sonuç sayfası sunuyor.

Web Guide tam olarak ne ve nasıl çalışıyor?

Google, bu deneysel aracı “Search Labs” kapsamında tanıttı. Yeni henüz kullanıcılara sunulmuş bir özellik değil. Web Guide, kullanıcı sorgularını ve web üzerindeki içerikleri daha iyi anlayabilen özel bir Gemini modeli ile çalışıyor. Bu sayede geleneksel arama motorlarından farklı olarak, konu başlıklarını ayırıyor, alt başlıklar oluşturuyor ve alakalı içerikleri daha mantıklı bloklar hâlinde sunuyor.

Web Guide, “AI Mode” benzeri bir şekilde çalışıyor. Google, bir sorguyu aldıktan sonra bu sorguyla ilişkili birden fazla arama başlığı oluşturuyor ve bu başlıklara göre eş zamanlı olarak farklı sonuçlar topluyor. Ardından bunları tematik olarak sınıflandırarak ekrana yerleştiriyor.

Web Guide, internet üzerindeki içerik denizinde kaybolan kullanıcılar için daha hedefli, daha temiz ve daha keşfedilebilir bir arama deneyimi vadediyor. Özellikle bilgi ararken çok fazla sekme açmak, farklı anahtar kelimeleri denemek gibi zahmetli süreçleri ortadan kaldırabilir.