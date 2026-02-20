Google, Akıl Yürütmede Çığır Açan Yeni Modeli Gemini 3.1 Pro'yu Duyurdu: Peki Hangi Alanlarda Daha İyi?

Google, karmaşık problem çözme, yaratıcı üretim ve kodlama alanlarında ciddi bir sıçrama vaat eden yeni modeli Gemini 3.1 Pro'yu duyurdu.

Google, yapay zekâ yarışında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Şirket, “temel akıl yürütmede ileri bir adım” olarak tanımladığı yeni modeli Gemini 3.1 Pro’yu resmen duyurdu.

Yeni model; karmaşık problem çözme, yaratıcı üretim ve kodlama alanlarında ciddi bir sıçrama vadediyor.

Akıl yürütmede büyük sıçrama

Google’ın paylaştığı teknik verilere göre Gemini 3.1 Pro, soyut akıl yürütme testlerinden biri olan ARC-AGI-2’de %77,1 başarı elde etti. Önceki sürüm olan Gemini 3 Pro’nun aynı testteki skoru ise yalnızca %31,1’di.

Bu çarpıcı artış, modelin karmaşık mantık problemlerini çözme becerisinde büyük bir gelişim kaydettiğini gösteriyor.

Kod yazıyor, tasarım yapıyor, animasyon üretiyor

Kodla animasyon üretimi : Sadece metin komutuyla, kalite kaybı olmadan ölçeklenebilen SVG animasyonları oluşturabiliyor.

: Sadece metin komutuyla, kalite kaybı olmadan ölçeklenebilen SVG animasyonları oluşturabiliyor. Yaratıcı web tasarımı : Model, Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler romanındaki bir karakteri, doğa fotoğrafçısı olarak hayal edip onun için baştan sona bir portföy sitesi tasarlayabiliyor.

: Model, Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler romanındaki bir karakteri, doğa fotoğrafçısı olarak hayal edip onun için baştan sona bir portföy sitesi tasarlayabiliyor. Etkileşimli 3D deneyimler: Kullanıcı kontrolüne açık, hareketlere göre ses tasarımı değişen üç boyutlu kuş sürüsü simülasyonları oluşturabiliyor.

Kimler kullanabilecek?

Gemini 3.1 Pro bugün itibarıyla: