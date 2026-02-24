Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Füsun'un Küpesini Bile Denedik: Google'ın 'Ürün Fotoğrafçısı' Yeni Yapay Zekâ Aracı Pomelli Photoshoot'u Test Ettik!

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Google'ın yeni yapay zekâ aracı Pomelli Photoshoot hangi alanlarda kullanılabilir ve nasıl sonuçlar veriyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Füsun'un Küpesini Bile Denedik: Google'ın 'Ürün Fotoğrafçısı' Yeni Yapay Zekâ Aracı Pomelli Photoshoot'u Test Ettik!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Gerçekten her geçen gün piyasadaki yapay zekâ araçlarının sayısı artıyor ancak Google’ın yeni aracı Pomelli Photoshoot, "Nano Banana" motoru sayesinde oyunu tamamen değiştiriyor.

Özellikle ürün fotoğrafçılarının işini elinden alabilecek kadar iyi çalışan Pomelli Photoshoot, ışık, gölge ve fiziksel gerçeklik konusunda sınırları zorluyor.

Photoshoot özelliği nasıl çalışıyor?

2

Yapay zekâ araçlara "şu fotoğrafı al, şuna çevir" demeye artık alıştık ancak Google, Pomelli Photoshoot aracının arkasındaki Nano Banana Engine ile ürün fotoğrafçılığındaki en büyük sorunları kökten çözmüş.

Pomelli, yüklediğiniz objeye "gerçekten o stüdyodaymış gibi" davranıyor. Objenin kendi yansımaları, zeminle temas ettiği noktadaki kırılımlar ve en önemlisi üzerine düşen gölgeler kusursuz hesaplanıyor.

Test ettik: Sıradan bir obje ürün fotoğrafına dönüştürülebilir mi?

Test görseli:

2

Çok iyi çekilmiş bir görseli ufak düzenlemelerle ürün fotoğrafına dönüştürmek elbette kolay.

Peki ya öylece elimize alıp, ışığa bile dikkat etmeden çektiğimiz herhangi bir fotoğrafı, birçok farklı kompozisyon ve açı ile ürün fotoğrafına dönüştürebilir miyiz?

Sonuçlar:

4

3

5

Peki markaların afişlerini kopyalamak istesek?

6

Bu sefer daha farklı bir şey deneyeceğiz. Photoshoot'u kullanarak oluşturduğumuz ürün fotoğrafını düzenleyerek, Apple'ın popüler iMac Yum afişine dönüştüreceğiz.

Photoshoot, oluşturduğumuz görseller üzerinde düzenleme ve prompt girme özelliğine sahip. Herhangi bir yapay zekâ aracını kullanarak iMac Yum afişinin yapısökümünü alıp, buraya yapıştırıyoruz.

iMac Yum afişi:

7

Nokia 3310 ile değiştirilmiş hâli:

8

Gelin aracı biraz daha zorlayalım

butterfly

Son zamanlarda Masumiyet Müzesi'nin popülaritesine diyecek söz yok.

Peki Füsun'un dizide taktığı küpesinin ürün fotoğraflarını elde etmek istesek? Hem de oldukça kötü bir ekran görüntüsüyle...

9

10

Kemeraltı esnafından benetton kalitesine

11

Bu aracın en büyük olayı sadece eğlence değil, devasa bir fayda sunması. KOBİ'ler, küçük işletmeler veya e-ticarete yeni atılanlar için binlerce liralık stüdyo ve prodüksiyon masrafı tek bir tıkla ortadan kalkıyor.

Elbette yaratıcı vizyonun ve insan dokunuşunun yerini tamamen alması zor ancak "dekupe yapıp arka planı beyazlatmaktan" ibaret olan standart ürün fotoğrafçılığının sonu gelmiş olabilir. Pomelli, zor olanı kolaylaştırıyor, bütçesi olmayanların kaliteli içerik üretmesini sağlıyor. Bizce bu, yaratıcılığın ölümü değil, tam aksine herkes için ulaşılabilir hâle gelmesi demek...

Özelliğe dair tüm detayları buradan okuyabilirsiniz:

Google Pomelli'nin Photoshoot Özelliği Duyuruldu (Koca Bir Meslek 1 Gecede Neredeyse Yok Oldu) Google Pomelli'nin Photoshoot Özelliği Duyuruldu (Koca Bir Meslek 1 Gecede Neredeyse Yok Oldu)
Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com