Füsun'un Küpesini Bile Denedik: Google'ın 'Ürün Fotoğrafçısı' Yeni Yapay Zekâ Aracı Pomelli Photoshoot'u Test Ettik!

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Google'ın yeni yapay zekâ aracı Pomelli Photoshoot hangi alanlarda kullanılabilir ve nasıl sonuçlar veriyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Gerçekten her geçen gün piyasadaki yapay zekâ araçlarının sayısı artıyor ancak Google’ın yeni aracı Pomelli Photoshoot, "Nano Banana" motoru sayesinde oyunu tamamen değiştiriyor.

Özellikle ürün fotoğrafçılarının işini elinden alabilecek kadar iyi çalışan Pomelli Photoshoot, ışık, gölge ve fiziksel gerçeklik konusunda sınırları zorluyor.

Photoshoot özelliği nasıl çalışıyor?

Yapay zekâ araçlara "şu fotoğrafı al, şuna çevir" demeye artık alıştık ancak Google, Pomelli Photoshoot aracının arkasındaki Nano Banana Engine ile ürün fotoğrafçılığındaki en büyük sorunları kökten çözmüş.

Pomelli, yüklediğiniz objeye "gerçekten o stüdyodaymış gibi" davranıyor. Objenin kendi yansımaları, zeminle temas ettiği noktadaki kırılımlar ve en önemlisi üzerine düşen gölgeler kusursuz hesaplanıyor.

Test ettik: Sıradan bir obje ürün fotoğrafına dönüştürülebilir mi?

Test görseli:

Çok iyi çekilmiş bir görseli ufak düzenlemelerle ürün fotoğrafına dönüştürmek elbette kolay.

Peki ya öylece elimize alıp, ışığa bile dikkat etmeden çektiğimiz herhangi bir fotoğrafı, birçok farklı kompozisyon ve açı ile ürün fotoğrafına dönüştürebilir miyiz?

Sonuçlar:

Peki markaların afişlerini kopyalamak istesek?

Bu sefer daha farklı bir şey deneyeceğiz. Photoshoot'u kullanarak oluşturduğumuz ürün fotoğrafını düzenleyerek, Apple'ın popüler iMac Yum afişine dönüştüreceğiz.

Photoshoot, oluşturduğumuz görseller üzerinde düzenleme ve prompt girme özelliğine sahip. Herhangi bir yapay zekâ aracını kullanarak iMac Yum afişinin yapısökümünü alıp, buraya yapıştırıyoruz.

iMac Yum afişi:

Nokia 3310 ile değiştirilmiş hâli:

Gelin aracı biraz daha zorlayalım

Son zamanlarda Masumiyet Müzesi'nin popülaritesine diyecek söz yok.

Peki Füsun'un dizide taktığı küpesinin ürün fotoğraflarını elde etmek istesek? Hem de oldukça kötü bir ekran görüntüsüyle...

Kemeraltı esnafından benetton kalitesine

Bu aracın en büyük olayı sadece eğlence değil, devasa bir fayda sunması. KOBİ'ler, küçük işletmeler veya e-ticarete yeni atılanlar için binlerce liralık stüdyo ve prodüksiyon masrafı tek bir tıkla ortadan kalkıyor.

Elbette yaratıcı vizyonun ve insan dokunuşunun yerini tamamen alması zor ancak "dekupe yapıp arka planı beyazlatmaktan" ibaret olan standart ürün fotoğrafçılığının sonu gelmiş olabilir. Pomelli, zor olanı kolaylaştırıyor, bütçesi olmayanların kaliteli içerik üretmesini sağlıyor. Bizce bu, yaratıcılığın ölümü değil, tam aksine herkes için ulaşılabilir hâle gelmesi demek...

Özelliğe dair tüm detayları buradan okuyabilirsiniz: