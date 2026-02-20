Tümü Webekno
Google Pomelli'nin Photoshoot Özelliği Duyuruldu (Koca Bir Meslek 1 Gecede Neredeyse Yok Oldu)

Google'ın Pomelli'ye eklediği yeni Photoshoot özelliği sayesinde KOBİ'ler profesyonel çekim için artık stüdyoya ihtiyaç duymadan yüksek kalite ürün fotoğraf çıktıları alabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Labs, küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama yükünü hafifletecek yeni bir özelliği duyurdu.

Ücretsiz pazarlama aracı Pomelli’ye eklenen “Photoshoot” özelliği sayesinde işletmeler, sıradan ürün fotoğraflarını birkaç tıkla stüdyo kalitesinde görsellere dönüştürebilecek.

Profesyonel çekim için artık stüdyoya gerek yok

Takı tasarımcısından butik kahve markasına, yoga stüdyosundan e-ticaret girişimlerine kadar pek çok işletme için kaliteli görseller müşteri güveninin anahtarı ancak profesyonel çekimler hem zaman hem de bütçe gerektiriyor.

Pomelli’nin yeni Photoshoot özelliği, işletmenin marka kimliğini analiz ederek yapay zekâ destekli görsel üretimiyle ürünleri profesyonel bir stüdyo ortamında çekilmiş gibi sunuyor.

Photoshoot özelliği nasıl çalışıyor?

  • Ürünü yükleyin: Sıradan bir fotoğraf yeterli, gerisini sistem hallediyor.
  • Şablon seçin: Stüdyo ya da yaşam tarzı (lifestyle) gibi hazır tasarım şablonlarından birini seçin.
  • Otomatik üretim: Marka estetiğinize uygun profesyonel görseller oluşturuluyor.
  • Düzenleyin: Son dokunuşları yaparak görseli özelleştirin.

Oluşturulan görseller indirilebiliyor ya da ileride farklı kampanya görselleri oluşturmak için kaydedilebiliyor.

Yani özetle Pomelli, profesyonel bir ajansa ya da fotoğraf stüdyosuna ihtiyaç duymadan marka bütünlüğü olan pazarlama materyalleri üretmeyi mümkün kılıyor. Üstelik altını çizmek de fayda var, tüm bunlar tamamen ücretsiz.

