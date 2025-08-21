Yapay zekâ teknolojilerinin çevre üzerindeki etkisi son dönemde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Büyük dil modellerini çalıştıran veri merkezlerinin enerji ve su tüketimi, uzmanların özellikle dikkat çektiği noktaların başında geliyor. Teknoloji devleri ise bu tartışmalara kendi verileriyle yanıt vermeye çalışıyor.

Google, Gemini’ın çevreye olan etkilerini ölçümlediği yeni bir rapor paylaştı. Rapora göre ortalama bir Gemini komutu çalıştırıldığında sadece 0,24 watt-saat enerji ve 0,26 mililitre su harcanıyor. Yani bu tüketim, dokuz saniye televizyon izlemeye ya da beş damla suya denk geliyor.

Google, geçtiğimiz yıl bu tüketimin 30 kat daha yüksek olduğunu açıkladı. Şirket, donanım ve yazılımda yaptığı iyileştirmeler sayesinde bu rakamların ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. Fakat tabii ki raporun sadece metin komutlarını kapsadığını, ses, görsel ve video tarafındaki enerji kullanımına dair hiçbir bilgi verilmediğini de unutmamak gerekiyor.

Uzmanlara göre rapor kritik verilerden yoksun

Ortalama bir komutun kaç token ortaya çıkardığı ya da bu verilerin arama sorgularıyla nasıl kıyaslanabileceği de açıklanmış değil. Uzmanlar ise bu tür verilerin önemli olduğunu fakat raporun bu noktada eksik kaldığını belirtti. Özellikle dolaylı su tüketiminin hesaba katılmaması ve kullanılan metodolojinin net olmaması, paylaşılan sonuçların gerçek tabloyu tam olarak yansıtmadığı eleştirilerine de yol açtı diyebiliriz.

Google, Gemini’ın enerji ve su tüketimiyle ilgili rakamları ortaya koydu ama raporda eksik kalan noktalar tartışma konusu oldu. Görünen o ki yapay zekânın çevreye etkisi önümüzdeki dönemde daha şeffaf verilerle konuşulmaya devam edecek.