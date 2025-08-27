Google, video düzenleme konusunda yapay zekâya ağırlık vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vids artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine açıldı. Böylece video hazırlamayı kolaylaştıran araçlar herkesin erişimine sunulmuş oldu.

Google, yapay zekâ destekli video düzenleme aracı Vids’i artık herkesin kullanımına açtı. Önceden sadece Google Workspace ya da yapay zekâ aboneliği olanların erişebildiği bu araç, artık ücretsiz şekilde denenebiliyor. Ama küçük bir not: yeni çıkan yapay zekâ özellikleri şimdilik bu sürümde bulunmuyor.

Google, Vids’i geçen yıl Workspace araçlarına eklemişti. Kullanıcıların sunum ve tanıtım videolarını kısa sürede hazırlayabilmesi için geliştirilen araç, sahne önerileri, stok görseller ve arka plan müzikleriyle birlikte storyboard oluşturmayı kolaylaştırıyor ancak ücretsiz sürümde her şey yok; yapay zekâ avatarları ya da görselden video üretme gibi yeni özellikler şimdilik bu pakete dahil edilmemiş.

Video üretim süresi kısalıyor

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, 12 hazır avatar arasından seçim yaparak yazdıkları metni seslendirebiliyor. Aynı zamanda belirli bir görsel üzerinden 8 saniyelik kısa videolar oluşturma imkânı sunuluyor. Sunumlara eklenen kişisel video kayıtlarında ise yapay zekâ, duraklamaları ve “ııı” gibi doldurma ifadelerini otomatik olarak temizleyebiliyor.

Google’a göre ise bu özellikler, özellikle ürün tanıtımı, eğitim ya da destek videoları hazırlayan şirketler için büyük kolaylık sağlayacak. Şirket bu araç sayesinde video hazırlama süresinin kısalacağını ve çok daha fazla içerik üretmenin mümkün olacağını belirtti.