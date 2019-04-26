Google, Kural İhlali Yapan Geliştiriciyi Ağır Cezalandırdı

Play Store'da gerçekleşen en ufak ihlale bile göz açtırmamaya uğraşan Google, yaptırımlarına bir yenisini ekledi. Çinli Baidu'nun sahip olduğu DO Global'a ait 46 uygulama Play Store'dan kaldırıldı.

Son dönemde Play Store'da yaptığı değişiklilerle adından söz ettiren Google, kural ihlali yapan geliştiricilere karşı olan katı tavrını sürdürüyor. Şirket, DO Global'ın 46 uygulamasını Play Store'dan kaldırdı.

Bilmeyenler için ekleyelim; DO Global, Çin merkezli Baidu'nun sahip olduğu bir şirket. Google'ın DO Global'ı cezalandırma sebeplerinin başında ise reklam konusundaki ihlaller geliyor. Bu konu hakkında gayet radikal bir duruş sergileyen Google, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtti.

Şimdilik DO Global'a ait 46 uygulamayı Play Store'dan kaldıran Google, yakında daha fazla uygulamanın da kaldırılabileceğini duyurdu. Konuyla ilgili ilk ve büyük ihtimal son açıklamayı yapan Google sözcüsü, "Kötü niyetli faaliyetleri sıkı bir şekilde araştırıyoruz ve herhangi bir ihlali tespit ettiğimizde uygulamanın para kazanma özelliklerinden yayınına kadar her şeyi gözden geçiriyoruz" dedi.

Play Store'un fazlasıyla üzerine düşen ve en ufak ihlale bile göz açtırmamayı amaçlayan Google'ın bu çabası takdiri hak ediyor. Şirketin önümüzdeki dönemlerde ne gibi yaptırımlarda bulunacağını hep birlikte göreceğiz.