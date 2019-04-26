Google'ın yeni sürpriz yumurtası sayesinde Thanos'un yıkıcı gücünü arama sonuçlarına yansıtmak mümkün.

Marvel Sinematik Evreni, ülkemizde 25 Nisan’da vizyona giren Avengers: Endgame ile adeta bir dönemi kapatıyor. Yılın sinema olayı olması muhtemel olan ve gişe rekorlarını altüst etmesine kesin gözüyle bakılan film için bir sürpriz yumurta kurgulayan Google, Deli Titan’ın yıkıcı etkisini arama sonuçlarına yansıtıyor.

Google’da Thanos’u aradığınızda normal bir şekilde arama sonuçlarını görüntülüyorsunuz. Ekranın sağ üst tarafında yer alan küçük bilgilendirme kutusunda ise karakterin Infinity Gauntlet adlı meşhur eldiveni duruyor. Bu eldiven görseli büyük bir güce sahip.

Görsele tıkladığınız zaman, arama sonuçlarının yarısı rastgele bir şekilde silinip gitmeye başlıyor. Yaklaşık 90 milyon sonuç bulan Google bu rakamı, eldivene tıklanmasının ardından 45 milyona kadar indiriyor.

2018 yılında vizyona giren Avengers: Infinity War filminde eldiveni kullanan Thanos, evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Biz de eldiveni kullanarak arama sonuçlarının yarısını yok edebiliyoruz. Eldivene tekrar tıklandığında ise kaybolan sonuçlar geri geliyor.

Google’ın arama sonuçlarına sakladığı başka sürpriz yumurtalar da olmuştu. Arama motoruna askew, anagram ya da do a barrel roll yazdığınızda ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz, bizden söylemesi.