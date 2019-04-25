Avast, Google Play Store'da 50 Adware Uygulaması Tespit Etti

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların resmi uygulama marketi Google Play Store, bilgisayar ve telefon güvenliği sektörünün önde gelen şirketlerinden Avast'ın raporuna göre ne yazık ki güvenli değil. Şirket, Google Play Store'da 30 milyondan fazla indirme sayısına sahip 50 adet adware (reklam yazılımı) uygulaması tespit ettiğini açıkladı.

Güvenlik yazılımları alanında sunduğu ürünlerle adından söz ettiren Avast, mobil platformdaki kullanıcıların ne kadar güvende olduğunu analiz etmek için kurduğu Mobil Tehdit İstihbarat Platformu apklab.io ile elde ettiği sonuçları yayımladı. Şirket, Google Play Store'da 5 bin ile 5 milyon arasında indirme rakamlarına sahip 50 adware uygulamasının yer aldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Avast, keşfedilen adware uygulamalarının Android'in yeni sürümlerindeki arka plan servis kısıtlamalarını atlayan üçüncü parti Android kütüphaneleri kullanılarak birbirine bağlandığını, bu kütüphanelerin telefonların pil ömrünü azalttığını ve telefonları yavaşlattığını açıkladı. Google Play Store kurallarına uygun hareket etmeyen kullanıcıları hedef alan bu reklam yazılımları, kullanıcılara sürekli olarak reklam göstermek için bu kütüphanelerden yararlanıyor.

Büyük oranda Filipinler, Hindistan, Endonezya, Malezya, Brezilya ve İngiltere'deki Android kullanıcılarının hedef alındığını açıklayan Avast; tespit edilen uygulamaların çoğunun oyun, fitness ve fotoğraf düzenleme kategorilerinde yer aldığını belirtti. Reklam yazılımlarına karşı kullanıcıların verdiği uygulama izinlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Avast, raporun sonunda her kullanıcının en az bir güvenlik yazılımı kullanmasını öneriyor.