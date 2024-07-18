Google, Android kullanıcılarına sunulacak yepyeni emojileri duyurdu. "Unicode 16.0" kapsamında 7 yeni emoji, Mart 2025'te Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, emoji kullanmayı seven kullanıcıları memnun edecek bir açıklama yaptı. Şirket, "Unicode 16.0" standardı kapsamında 7 yeni emojinin yolda olduğunu açıkladı. Google'ın açıklamasına göre yeni emojiler, Mart 2025 itibarıyla Android telefonlarda kullanılmaya başlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Unicode 16.0 kapsamında kullanıma sunulacak yeni emojiler, nispeten eğlenceli olacak. Bu paket kapsamında parmak izi, kuru ağaç, arp, sıçramış su, kürek ve bitki kökü emojileri kullanıma sunulacak. Ayrıca yeni bir yüz emojisi de Unicode 16.0 ile kullanıcılara ulaşacak. Bu emoji göz altı torbaları şişmiş mutsuz bir yüz olarak karşımıza çıkacak.

Mart 2025'te kullanıma sunulacak yeni emojiler böyle görünecek

Haberimizin başında, açıklamanın Google tarafından yapıldığını söyledik. Bu demek olmuyor ki iPhone sahipleri, söz konusu yeni emojileri kullanamayacaklar. Apple da bu süreçte Unicode 16.0 standardını benimseyecek, yeni emojileri iPhone sahiplerinin beğenisine sunacaktır.

Unicode 16.0 ile kullanıma sunulacak yeni emojilerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.