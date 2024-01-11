Teknoloji firmalarında son dönemde yaşanan işten çıkarma dalgasına Google da bir kez daha katılıyor. Teknoloji devi, mühendis, asistan ve teknisyenlerden oluşan büyük bir çalışan grubunu işten çıkaracak.

Google, son dönemdeki işten çıkarma dalgasına katılıyor. Giderlerini azaltmak isteyen teknoloji devi yüzlerce çalışanına kapıyı göstermeye hazırlanıyor. Ayrılacak olan isimlerin arasında Fitbit'in kurucularından James Park ve Eric Freidman da yer alıyor.

Google'dan yapılan açıklamaya göre Sesli Asistan biriminden yüzlerce çalışanı işten çıkaracak ancak işten çıkarmalar bu kadarla da kalmayacak. Pixel, Nest, Fitbit ve artırılmış gerçeklik birimlerinde donanım üzerinde çalışan mühendis ve teknisyenlerin de büyük kısmı bu işten çıkarmalardan nasibini alacak. Şirketin ana mühendislik ekibi de bu karardan etkilenecek.

Google, birimlerini âdeta budayacak

Google sözcüsü, yaptığı açıklamada tam olarak kaç kişinin işsiz kalacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Firmanın bütün dallarındaki toplam çalışan sayısı da net olarak bilinmiyor. ABD'li dev, geçtiğimiz yıl da tam 12 bin çalışanın işine son verdiğini duyurmuştu. Google'ın bu seferki işten çıkarma ve yeniden organize olma süreci, Microsoft ve Google gibi devlerin gittikçe yükselen üretken yapay zekâlara odaklandığı ve ChatGPT gibi modellerin kullanımını artırdığı dönemde gelmiş olması dikkat çekiyor.

23 Ocak 2023'te tam 12 bin kişinin işine son veren Google'ın Eylül 2023'te küresel çalışan sayısı 182 bin 381 olarak açıklanmıştı. Firmanın geçen yıl yaptığı açıklamalarda da yapay zekâ becerilerinin sanal asistanlara ekleneceği ifade edilmişti. Bu asistanların yolculuk planlama, toplantı düzenleme gibi konularda kullanıcılara yardımcı olabileceği belirtilmişti.