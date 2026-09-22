Google, Android ve ChromeOS altyapısını Gemini yapay zekasıyla harmanlayan yeni dizüstü bilgisayar platformu "Googlebook OS"u resmen bizlerle buluşturdu.

Google, dizüstü bilgisayar pazarında yıllardır sürdürdüğü Chromebook stratejisinde devasa bir makas değişimine gitti. Daha önce "Aluminium OS" kod adıyla sızıntılara konu olan ve merakla beklenen yeni işletim sistemi, resmi olarak Googlebook OS adıyla sahneye çıktı.

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Android ile ChromeOS’in birleşimi gibi bir yapıya sahip olan bu yeni platform, premium dizüstü bilgisayar donanımlarını Android telefon kullanıcıları için tam entegre bir yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

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Birçok markadan Googlebook bilgisayar gelecek

Acer Googlebook 14 : 14 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core Ultra 5/7 işlemci, 16 GB RAM. Lansmanın tek katlanabilir (convertible) modeli ve 899 dolar fiyatıyla en erişilebilir seçenek.

: 14 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core Ultra 5/7 işlemci, 16 GB RAM. Lansmanın tek katlanabilir (convertible) modeli ve 899 dolar fiyatıyla en erişilebilir seçenek. Dell XPS Googlebook : 13.4 inç 2.5K ekran, Snapdragon X Elite işlemci, 16-32 GB RAM. 1.199 dolar başlangıç fiyatına sahip.

: 13.4 inç 2.5K ekran, Snapdragon X Elite işlemci, 16-32 GB RAM. 1.199 dolar başlangıç fiyatına sahip. HP Googlebook 14 : 14 inç 2.8K OLED ekran, Snapdragon X Elite işlemci, 16-32 GB RAM. 1.299 dolar başlangıç fiyatı [S1]

: 14 inç 2.8K OLED ekran, Snapdragon X Elite işlemci, 16-32 GB RAM. 1.299 dolar başlangıç fiyatı [S1] ASUS Googlebook 14 : 14 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core Ultra 5/7 işlemci, 16-32 GB RAM. Yaklaşık 1 kg ağırlığıyla serinin en hafifi, fiyatı 1.299 dolar.

: 14 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core Ultra 5/7 işlemci, 16-32 GB RAM. Yaklaşık 1 kg ağırlığıyla serinin en hafifi, fiyatı 1.299 dolar. Lenovo Googlebook 15: 15.3 inç 2.8K OLED ekran, Intel Core Ultra 5 işlemci, 16 GB RAM. Odak noktası verimlilik olan model 1.299 dolar seviyesinde.

Geçmişte Chromebook'lar eğitim sektöründe büyük bir başarı yakalamış olsa da kullanıcılar akıllı telefonları ile bilgisayarları arasında derin bir senkronizasyon kurmakta zorlanıyordu. Googlebook, tam sürüm Chrome tarayıcı, masaüstü uygulamaları, gelişmiş dosya yöneticisi, Linux desteği ve tam terminal ortamı sunarak bir masaüstü işletim sisteminin esnekliğini korurken, Android ekosistemiyle de pürüzsüz bir bağ kuruyor. Akıllı telefonunuzdaki ayarlar, kayıtlı Wi-Fi şifreleri ve mesajlar uçtan uca şifrelemeyle doğrudan dizüstü bilgisayarınıza aktarılıyor.

Google, Googlebook ismini basit bir pazarlama etiketi olarak kullanmıyor; platforma dahil olacak cihazlar için oldukça yüksek donanım kriterleri belirliyor. Üretilen her Googlebook modelinde** en az 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı** standart olarak sunulacak. Dokunmatik destekli ekranlar 2**.8K çözünürlükte OLED panellere** kadar uzanırken, kasalarda alüminyum, magnezyum alaşımı ve karbon fiber gibi birinci sınıf malzemeler tercih edilecek. Ayrıca cihazların 14 saate kadar video oynatma ve 16 saate kadar web tarama pil ömrü vaat ettiği vurgulanıyor.

Donanım tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise cihazların dış kapağında yer alan Glowbar isimli ışık şeridi. Bilgisayar açılırken yanan, pil seviyesini gösterebilen ve yapay zeka Gemini ile etkileşime girildiğinde animasyonlar sunan bu alan, cihazlara özgün bir görsel kimlik kazandırıyor. Google, geliştiricilerin de kendi özel animasyonlarını tasarlayabilmesi için Glowbar altyapısını dışarıya açtığını belirtiyor.

Yapay zekâ teknolojileri Googlebook platformunun tam kalbinde yer alıyor. İşlemci tarafında Intel ve Qualcomm'un 45 TOPS üzerinde dahili yapay zekâ performansı sunan NPU birimleri şart koşulmuş. İşletim sisteminde dikkat çeken en pratik özelliklerden biri Magic Pointer. Fare imlecini hızlıca salladığınızda ekrana gelen Gemini, o an baktığınız metni veya görseli analiz edebiliyor. Cihazlar ayrıca konuşarak not almanızı sağlayan Rambler ve kodlama bilmeden özel widget'lar oluşturmanıza imkan tanıyan Create My Widget özellikleriyle geliyor.

Google şu an için kendi markasıyla bir Googlebook üretmiyor; bunun yerine Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo ile iş birliğine gidiyor.