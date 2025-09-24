GoPro, Çok Konuşulacak Yeni 360 Derece Kamerasını Tanıttı: İşte Karşımızda Max2 360!

GoPro, Max2 360 adıyla yeni 360 derece kamerasını tanıttı. 8K video kaydı, değiştirilebilir lensi ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

GoPro, uzun süredir beklenen yeni 360 derece kamerasını duyurdu. Max2 360 adıyla gelen model, 8K video kaydı ve değiştirilebilir lens yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket ayrıca Lit Hero adını verdiği kompakt aksiyon kamerası ile Fluid Pro AI isimli çoklu kamera gimbal’ını da tanıttı.

Max2 360, 1/2.3 inç sensörle geliyor ve 360 derece videoları 8K çözünürlükte 30 kare/saniye hızında kaydedebiliyor. Kamera, 10-bit kayıt ve GP-log desteği sunarken, 29 MP çözünürlükte fotoğraf çekimine de imkân tanıyor. Altı mikrofon, Bluetooth ses desteği ve 360 derece ufuk kilidi sabitleme özelliği de cihazda yer alıyor.

GoPro Max2 360 özellikleri

Kamerada lensler kolayca değiştirilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında ¼-20 tripod yuvası, katlanabilir parmak montajı ve manyetik kilit sistemi bulunuyor. 195 gram ağırlığındaki model, 5 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla geliyor. Ayrıca GPS desteği, yapay zekâ tabanlı nesne takibi ve Quik uygulaması üzerinden bulut tabanlı düzenleme özellikleri de mevcut.

Lit Hero modeli ise küçük boyutuna rağmen 4K 60 fps video, 12 MP fotoğraf ve üç kademeli parlaklığa sahip dahili ışık ile geliyor. 93 gram ağırlığındaki cihaz, HyperSmooth sabitleme ve 5 metreye kadar su geçirmezlik gibi özellikler barındırıyor.

Bunun yanında tanıtılan Fluid Pro AI gimbal, yapay zekâ ile konu takibi, 3 eksenli sabitleme ve 18 saate kadar pil ömrü ile GoPro kameralar, akıllı telefonlar ve kompakt cihazlarla uyumlu çalışıyor.

GoPro Max2 360 fiyatları